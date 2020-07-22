رئيس الإنتاج الحربي: الأهلي لم يفاوضنا لضم عامر عامر

نفى أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي وصول أي عرض رسمي لبيع عامر عامر عامر حارس مرمى الفريق.

عامر محمد عامر النادي : الإنتاج الحربي الأهلي

قال عامر عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "لم نتلق أي عرض سواء من الأهلي أو أي نادٍ آخر".

وأضاف "كان هناك مفاوضات شفهية من بعض الوكلاء بشأن عامر عامر خلال فترة توف الدوري".

وكشف رئيس الإنتاج الحربي "لكن الأمور لم ترتق إلى العرض الرسمية".

وتابع "حال وصول عرض رسمي يتم التشاور بين المدير الفني ولجنة الكرة، حول العرض واتخاذ القرار الذي يناسب النادي واللاعب ويصب في مصلحة الطرفين".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يصلنا أي عروض رسمية من أجل ضم عامر عامر".

وكان الإنتاج الحربي قد أعلن عن إصابة 18 فردا بالفريق بفيروس كورونا.

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