جوارديولا للاعبيه: الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة لكن بضرورة القتال

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 15:01

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - ليفربول - مانشستر سيتي

وجه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رسالة للاعبيه أوضح لهم فيها أن الركض والقتال في المباريات مع الرغبة في تحقيق الانتصار أهم عنده من الفوز أو الخسارة.

لاعبو مانشستر سيتي تألقوا في مباراتهم ضد واتفورد وانتصروا بنتيجة 4-0 ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا برغبة كبيرة وشراسة على المرمى أكثر من ذي قبل".

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وأضاف المدرب الإسباني "يجب عليك أن تفعل كل شيء للفوز بالمباراة".

وواصل "الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة، يمكن أن تلعب بشكل سيء ولكن يجب أن تركض وتقاتل، لم نفعل ذلك ضد أرسنال ولهذا خسرنا".

بعد الهزيمة بهدفين دون مقابل أمام أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، نجح سيتي في العودة إلى طريق الانتصارات برباعية ضد واتفورد بالدوري.

وأوضح بيب "ليس لدي أي شكوى بشأن رغبة اللاعبين في تسجيل الأهداف، أسعد بتمكنهم من تحقيق رغباتهم وتسجيل الأهداف، أحب ذلك بالفعل".

وتابع "هذا الموسم لم يكن جيدا لنا في الدوري الإنجليزي، بالطبع نحن أفضل من 18 فريقا، لكنه ليس جيدا بما يكفي".

واستمر "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي نفوز فيها بأربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي فزنا بـ18 مباراة متتالية".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "هذا يعني أنه يجب علينا تحسين استمرارية الأداء".

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