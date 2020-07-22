الإنتاج الحربي: مختار مختار ضمن المصابين بكورونا.. وهذا ما كان على اتحاد الكرة القيام به

قال خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي إن مختار مختار المدير الفني للفريق ضمن المصابين بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وكان محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أعلن إصابة 18 فردا في الإنتاج الحربي بفيروس كورونا.

وقال خالد مهدي لقناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "مختار مختار ضمن المصابين ولكن حالته مطمئنة".

وواصل "سنجري إعادة مسحة جديدة خلال 24 ساعة ونتمنى أن تكون النتائج أفضل".

وعن اللقاء الودي ضد إنبي الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة قال: "حتى الآن هي في حكم الإلغاء لقد علمت أن إنبي ألغى معسكره مثل طلائع الجيش الذي ألغى معسكره عقب إصابة عمرو جمال بكورونا".

وأضاف "كان يجب على اتحاد الكرة عمل محاضرات للأطباء بالأندية قبل خوض المعسكرات".

وعن قول رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن كل الأندية لديهم كُتيبات للتعليمات الطبية رد خالد مهدي "لم يصلني كُتيب التعليمات الطبية في معسكرات الأندية كما يُقال".

قبل أن يستدرك ويتم "لا نلقي أي تهم على اتحاد الكرة أو اللجنة الطبية وننظر لعلاج الجميع وللمسحة الثانية".

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