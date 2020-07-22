ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجم في الأهلي آخر موسمين

يرى ضياء السيد مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المغربي وليد أزارو أفضل مهاجم في الأهلي آخر موسمين.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الأهلي

المغربي عاد لبلاده بعد فشل مفاوضاته لتمديد إعارته مع الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم (طالع التفاصيل)

وقال ضياء السيد: "وليد أزارو أفضل رأس حربة في آخر موسمين حتى في عدم وجوده هو الأفضل".

وتابع "أزارو انضم وحصد لقب هداف الدوري وإفريقيا، هبوط مستواه جاء بفترة التخبط والتي صاحبت تغيير 3 مدربين بدءا من باتريس كارتيرون ومارتين لاسارتي ومحمد يوسف".

وأكمل "بعد اكتمال العناصر وضم صفقات جديدة صار للفريق أقوى، ومستواه تراجع بعد الفترة السلبية التي مر بها النادي".

وأردف "أزارو ما زال لاعبا في النادي الأهلي وليس من المنطقي أن تسعى لضم مهاجم وأنت تمتلك أزارو رفقة بادجي".

وأتم "إذا تواصلت الإدارة مع فايلر اعتقد أنهم سيستفيدون من أزارو بشكل مميز".

أزارو (25 عاما) انضم معارا من الأهلي إلى الاتفاق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسجل معه 3 أهداف في 7 مباريات.

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