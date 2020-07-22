طارق مصطفى: أتمنى بقاء تريزيجيه في إنجلترا.. كوكا ظُلم ولا خلافات مع البدري

يتمنى طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر بقاء محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا في صفوف الدوري الإنجليزي حتى لو هبط فريقه.

وقال طارق مصطفى عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "أرى أن مدرب أستون فيلا ظلم تريزيجيه لأن لم يعتمد عليه كثيرا".

وواصل "لو انتقل تريزيجيه لفريق أفضل من أستون فيلا سيرتفع مستواه كثيرا".

وشدد "تريزيجيه يجب أن يبقى في إنجلترا وألا يرحل لو هبط فريقه، أعتقد أن مستواه يؤهله للعب في فريق آخر في بريميرليج".

وعن الفارق بين تجربة تريزيجيه مع أستون فيلا ورمضان صبحي مع ستوك سيتي قال المدرب العام لمنتخب مصر: "إمكانيات زملاء تريزيجيه ساعدته على الظهور بشكل أفضل عن رمضان صبحي مع ستوك، لم يمتاز زملائه حينها بإمكانيات جيدة".

وبسؤاله هل اشترط محمد النني اللعب أساسيا للقدوم إلى معسكر المنتخب قال: "لا أعتقد أنه قال ذلك".

وأكمل "خطأ النني ضد كينيا لم يجعلنا نستبعده من مواجهة جزر القمر كان قرارا فنيا فقط".

ويؤمن طارق مصطفى أن أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر ظُلم مع مدربي الفراعنة السابقين هيكتور كوبر وخافيير أجيري.

وأوضح "كوكا لا يجب أن يركض هو مهاجم صندوق رقم 9 قوته تظهر داخل منطقة الجزاء".

وأكمل "يجب أن يزيل من على كاهله كل الضغط وألا يفكر في تسجيل الأهداف وهي ستأتي وحدها".

وعن التعادل مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا رد" المنتخب لم يكن جيدا قبل قدومنا ونحن جعلنا الأداء سيئا، واجهنا ظروفا صعبة جدا لم يتعرض لها أحد من قبل ونعمل على التحسن".

وبسؤاله هل توجد خلافات بينه وبين حسام البدري المدير الفني للفراعنة أجاب بحسم "لم يحدث ولا يوجد كذلك تضارب في عملي مع أحمد أيو المدرب العام".

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