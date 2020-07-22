طبية اتحاد الكرة: ما حدث في الإنتاج رسالة تحذير للشعب المصري.. هناك تمسك باستئناف المسابقات

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 10:46

كتب : أحمد الخولي

الإنتاج الحربي - الزمالك

يرى محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم المصري أن ما حدث لفريق الإنتاج الحربي رسالة تحذير لست فقط على المستوى الرياضي ولكن للشعب المصري.

وأثبتت التحاليل إيجابية 18 حالة في الإنتاج الحربي بفيروس كورونا.

وقال سلطان في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لا نريد أن نتباد الاتهامات، وأنا احترم مسؤولي الإنتاج الحربي وأشيد بجهودهم في مواجهة كورونا".

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وشدد "لكن التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية لا بد منه حتى مع سلبيات العينات وتراجع حالات الإصابة بصفة عامة في مصر".

وكشف "باقي لاعبي الإنتاج وعددهم 22 سيخضعون لمسحة جديدة ونتمنى أن تظهر عيناتهم سلبية، والمصابين الـ 18 بدون أعراض وسيخضعون لمسحة بعد 10 أيام".

وأوضح "بعيدا عن الإنتاج الحربي فالوضع العام لا يدعو للقلق في باقي الأندية، وسيتم وضع رقابة طبية صارمة على الأندية في المعسكرات".

وأضاف سلطان "تم عقد اجتماع أمس الثلاثاء بين مسؤولي اتحاد الكرة وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات كثيرة في مجال الوقاية".

وعن موقف المسابقة أوضح سلطان "القرار داخل اتحاد الكرة هو عدم التراجع عن استكمال المسابقة وأيضا هناك تمسك بانطلاقها في موعدها المحدد وهو 6 أغسطس المقبل، والدولة تدعم هذا الاتجاه".

وأتم رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة تصريحاته "ما حدث في الإنتاج رسالة تحذير ليس فقط على المستوى الرياضي ولكن لجموع الشعب المصري بأن الفيروس لا يزال موجودا ولا يعني تراجع الإصابات الاستهتار بإجراءات الوقاية".

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