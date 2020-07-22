بيلد: هافيرتز يريد تشيلسي

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني يريد الانتقال إلى فريق تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت أن اللاعب البالغ عمره 21 عاما سيبللغ مسؤولي ليفركوزن برغبته مع استئناف الفريق لتدريباته يوم الخميس.

وكتبت بيلد أن المفاوضات جارية بين الناديين بشأن انتقال هافيرتز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير في وقت سابق اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد باللاعب.

وقدم هافيرتز مستوى طيبا مع ليفركوزن في الموسم الحالي وشارك في 43 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويستعد ليفركوزن لمواجهة رينجرز الاسكتلندي في 6 أغسطس في إياب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

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