رسالة تحذيرية من شرطة ميرسيسايد لجماهير ليفربول

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 12:04

كتب : FilGoal

احتفالات ليفربول مع الجماهير

وجهت شرطة ميرسيسايد رسالة تحذيرية لجماهير ليفربول التي تنوي الاحتفال في الشوارع برفع الفريق للقب الدوري الإنجليزي ليل الأربعاء.

سيرفع لاعبو ليفربول كأس الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب أنفيلد هذا الموسم، ضد تشيلسي.

وأفادت إدارة شرطة ميرسيسايد في بيان: "انتشرت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور الفريق خارج أنفيلد الليلة للاحتفال بلقب الدوري".

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وشدد البيان "هذا لن يحدث بنسبة 100٪".

وتابع "المكان الوحيد لمشاهدة احتفالات الليلة هو على شاشة التلفزيون".

ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من نهايته لينهي 30 عاما من الانتظار.

وأتم البيان "الرجاء الاستماع إلى نصيحة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول واللاعبين، هذا ما يريدونه".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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