كرة سلة - الإعلان عن مواعيد استئناف الدوري والكأس للرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر للرجال والسيدات

ويختتم موسم كرة السلة في مصر يوم 18 سبتمبر المقبل، ووضع الاتحاد المصري إجراءات احترازية من أجل عودة النشاط. (من هنا)

منافسات الرجال

كأس مصر:

يتم استئناف مسابقات الرجال بمباراة ربع نهائي كأس مصر بين سموحة والجيش يوم الأربعاء 19 أغسطس في السادسة مساء.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم الأحد 23 أغسطس، إذ يواجه الفائز من مباراة ربع النهائي، فريق الاتحاد السكندري في الرابعة عصرا.

والمباراة الأخرى بين سبورتنج والأهلي تقام في نفس اليوم في السادسة والنصف مساء.

أما المباراة النهائية فتقام يوم الثلاثاء 25 من شهر أغسطس المقبل بين المتأهلين من نصف النهائي.

وتقام جميع المباريات على صالة 6 أكتوبر باستثناء مواجهة ربع النهائي على صالة سموحة.

الدوري المصري:

يلعب الأهلي أمام الجزيرة المباراتين المتبقيتين يومي السبت 29 والإثنين 31 من شهر أغسطس المقبل.

وكان الأهلي متقدما في النتيجة 2-1 ويحتاج للفوز في مباراة واحدة للتأهل إلى النهائي.

أما نهائي الدوري فيقام بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وتفتتح مباريات النهائي بين الاتحاد السكندري والمتأهل من الأهلي والجزيرة يوم الجمعة 4 سبتمبر وباقي المباريات أيام الأحد 6 والثلاثاء 8 والخميس 10 والسبت 12 من شهر سبتمبر.

منافسات السيدات

الدوري المصري:

تقام الثلاث جولات الأخيرة من دور المجموعات بدوري سوبر السلة أيام الخميس 13 والأحد 16 والأربعاء 19 من شهر أغسطس لتحديد مراكز الفرق.

ويقام ربع النهائي يومي الخميس 27 أغسطس والسبت 29 أغسطس وفي حالة وجود مباراة ثالثة تقام الإثنين 31 أغسطس.

أما نصف النهائي فيقام يومي السبت 5 والإثنين 7 من شهر سبتمبر وفي حالة وجود مباراة ثالثة تقام يوم 9 من شهر سبتمبر.

وأخيرا تقام المباراة النهائية أيام 14 و16 و18 من شهر سبتمبر وجميع مباريات الأدوار الإقصائية على ملعب 6 أكتوبر.

كأس مصر:

يستأنف الكأس يوم 22 أغسطس بمباراتي نصف النهائي، بين سبورتنج وهيليوبوليس والأخرى سموحة ضد الجزيرة.

وتقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 25 اغسطس بين المتأهلين وجميع المباريات على صالة 6 أكتوبر.

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