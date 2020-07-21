اتحاد السلة يعلن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعاها خلال المباريات

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة مجموعة من الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد المباريات وفقا لتوصيات اللجنة الطبية بالاتحاد والتي يترأسها الدكتور حسن كمال.

وسبق أن حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة النصف الثاني من أغسطس موعدا مقترحا بشكل أولي لاستكمال مباريات الدوري للرجال والسيدات.

وجاءت الاجراءات الاحترازية التي أصدرها اتحاد كرة السلة كالآتي:

التحرك من محل الاقامة الى الملاعب في حافلات مناسبة سبق تطهيرها .

مراعاة المسافات الآمنة بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة المنتقلة والتأكيد على ارتداء الماسكات الواقية.

يتم فحص اللاعبين والجهاز الفني قبل ركوب الحافلات {فحص الحرارة والفحص الظاهري } .

يتم توفير الكحول والمطهرات والماسكات داخل الحافلات.

يتم فحص اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل دخول الملاعب ولا يتم الدخول في حالات ظهور أعراض مرضية.

على جميع الأندية المشاركة في المنافسات إجراء الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كورونا المستجد على لاعبيها قبل المشاركة في تلك الانشطة والمسابقات وتقديم شهادة طبية الى اللجنة الطبية بالاتحاد قبل بدء المنافسات .

يتم عمل مسحة تشخصية على إلا يتجاوز زمن عملها 72 ساعة من بدء المنافسة .

اللجنة الطبية بالاتحاد لها سلطة استبعاد أو منع الدخول لأي شخص تظهر عليه الأعراض { ارتفاع درجة الحرارة – السعال - أعراض تنفسية – تعب عام }.

تحديد أسماء اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية المقرر مشاركتهم معتمد من اللجنة الطبية بالنادي.

التوجيه نحو إجراء عمليات الإحماء في أماكن مفتوحة قدر الإمكان واستغلال مساحات الصالة أو الملعب ومراعاة المسافات الآمنة.

إلزام الجميع بارتداء المسكات داخل ارض الملعب باستثناء اللاعبين والحكام فقط.

تمنع المصافحة والتقارب بين اللاعبين أو الحكام.

تمنع المؤتمرات الصحفية بحضور وسائل الإعلام المختلفة ويكتفي باستخدام المؤتمرات عبر وسائل الاتصال الإلكتروني .

يلتزم جميع اللاعبين بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

تمنع المصافحة أو التقارب أو الاحتفالات بين اللاعبين بعد تسجيل الأهداف وتراعى المسافات الآمنة.

يراعى خلال أوقات الراحة أو توقف المباريات أو التدريب عدم التقارب بين اللاعبين ومراعاة المسافات الآمنة ويفضل قضاء وقت الراحة بالملعب المفتوح ومراعاة المسافات الآمنة بين اللاعبين والجهاز الفني.

يراعى عدم تواجد أي أشخاص غير مصرح لهم بالتواجد داخل الملعب أو أثناء التدريب.

يراعى المسافات الآمنة بين البدلاء وباقي الأجهزة المعاونة بالملعب.

اقرأ أيضا:

3 حالات كورونا في الإسماعيلي

برج العرب جاهز

نجم عالمي قادم للدوري المصري؟

هل طلب الأهلي والزمالك لعب مباراتي إفريقيا في استاد القاهرة

البدري يوجه نصيحة لـ كوكا

البدري: لن نحمل صلاح أكثر من طاقته