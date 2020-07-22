بيولي يعلن انتهاء موسم رومانيولي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي إصابة أليسيو رومانيولي قائد الفريق وانتهاء موسمه.

رومانيولي تعرض لإصابة في الشوط الأول خرج على إثرها بعد مرور 30 دقيقة من بداية اللقاء أمام ساسولو.

وتفوق الروسونيري على ساسولو بفضل هدفي العجوز إبراهيموفيتش (طالع التفاصيل).

بيولي قال عقب نهاية اللقاء عبر قناة النادي اللومباردي: "لقد عانى رومانيولي من مشكلة عضلية، والتي من المؤكد أنها ستبعده عن جميع مبارياتنا المتبقية".

وتابع "أنا آسف للغاية بشأن هذه الأخبار لأننا كنا نلعب بشكل جيد وكان أليسيو يلعب في كل دقيقة من الموسم بجودة."

وأتم عن إصابة أندريا كونتي الذي شارك في 11 دقيقة فقط من المباراة: "كونتي واجه مشكلة في الركبة، وسيتم تقييمها في الساعات القليلة القادمة".

وستشهد مواجهة ميلان أتالانتا غياب رومانيولي لإصابة وثيو هيرنانديز وإسماعيل بن ناصر لتراكم البطاقات.

ويتبقى لـ ميلان 3 مباريات في الموسم أمام أتالانتا وسامبدوريا وكالياري.

ويسعى ميلان للتأهل المباشر لدور المجموعات من الدوري الأوروبي باحتلال المركز الخامس في ظل المنافسة مع روما ونابولي.

وأعلن ميلان عقب دقائق من نهاية اللقاء تجديد تعاقد بيولي حتى صيف 2022 (طالع التفاصيل).

video:1

قرأ أيضا:

إصابة ثنائي سموحة بـ كورونا

طلائع الجيش يعلن عبر في الجول إلغاء وديته أمام الزمالك

18 حالة إيجابية في الإنتاج الحربي

"بنزيمة أكثر تكاملا من هنري"

الاتفاق: علاقتنا انتهت بـ أزارو

رحلة فرانشيسكو كابوتو الملهمة لـ إيطاليا