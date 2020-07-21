اتحاد الكرة: 18 حالة إيجابية في الإنتاج الحربي

أعلن محمد سلطان مدير اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في نادي الإنتاج الحربي.

أعلن محمد سلطان مدير اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في نادي الإنتاج الحربي.

وصرح سلطان عبر أون تايم سبورتس 2: "ظهرت 18 حالة إيجابية في نادي الإنتاج الحربي".

وأوضح: "الفريق كان في معسكر بشرم الشيخ لمدة أسبوع، وبعد عودته وإجراء المسحات تبين إصابة 18 فردا".

وتابع: "كل من سافروا هذا المعسكر كانت عيناتهم سلبية في البداية".

وشدد: "يجب أن يلتزم الأفراد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وألا يختلط اللاعبون لأن هذا ما تسبب في نشر العدوى على الأرجح".

وأكمل: "تم عزل كل المصابين في منازلهم لمدة 10 أيام، وبعدها سيتم إخضاعهم لمسحة جديدة".

وأتم: "لم تظهر على أغلبهم أعراض، أو ظهرت أعراض بسيطة".

وكان المصري قد أعلن بدوره عن حالة إيجابية بين أفراده تخص عامل مهمات.

فيما عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش عن إصابته بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

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