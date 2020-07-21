مهاجم فرنسا السابق: بنزيمة أكثر تكاملا من هنري

انهال سيدني جوفو المهاجم الدولي الفرنسي السابق، بالإشادة على مواطنه كريم بنزيمة، معتبرا إياه أكثر تكاملا من تييري هنري.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال جوفو في تصريحات لـ "ليكيب" الفرنسية: "أعتقد أن بنزيمة في نفس مستوى هنري بشكل كبير".

وأضاف: "لطالما أبهرني هنري، لأنه لم يكن مجرد لاعبا سريعا، بل أجاد التصرف بالكرة".

واستدرك: "لكن كريم لاعب أكثر تكاملا".

وتابع: "لطالما كان بنزيمة لاعبا من مستوى رفيع".

وشدد: "إن كنت تحب كرة القدم، فمن المستحيل ألا تحب بنزيمة".

وأتم: "بنزيمة يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، لم أر لاعبا قدّم موسما مميزا مثل الموسم الذي قدمه بنزيمة".

أمنية جوفو لن تتحقق، إذ أعلنت صحيفة فرانس فوتبول عن حجب جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وتزامل جوفو مع بنزيمة في أوليمبيك ليون قبل أن ينتقل الأخير إلى ريال مدريد عام 2009.

ويمتلك جوفو 49 مباراة دولية مع فرنسا بين 2002 و2010، سجل خلالها 10 أهداف، وكان جزءا من الفريق الذي وصل نهائي كأس العالم 2006.

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