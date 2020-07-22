ثنائية إبراهيموفيتش "العجوز" تقود ميلان للفوز على ساسولو

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - ميلان

واصل ميلان مسيرته المميزة منذ عودة النشاط الرياضي وحقق فوزا خارج القواعد أمام ساسولو بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

الروسونيري قلص فرص النيروفيردي في التأهل للدوري الأوروبي بعدما وسع إلى 11 نقطة وصار ساسولو على بُعد 8 نقاط عن نابولي الذي يستعد لملاقاة بارما.

ميلان رفع رصيده إلى 59 نقطة متفوقا على روما بنقطة وحيدة بينما توقف رصيد ساسولو عند 48 نقطة.

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فوز ميلان جاء بثنائية دونّها السويدي "العجوز" زلاتان إبراهيموفيتش وفيما جاء هدف أصحاب الأرض عن طريق المخضرم الإيطالي فرانشيسكو كابوتو.

إبراهيموفيتش صار أكبر لاعب يسجل ثنائية في الدوري الإيطالي بعمر 38 عاما و9 أشهر منذ الاسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الذي سجل ثنائية في شباك تورينو بعمر 39 عاما و6 أشهر في أبريل 2016.

ثنائية هي الأولى للسويدي في إيطاليا أيضا منذ أن سجل هاتريك في شباك باليرمو في مارس 2012 بقميص ميلان.

ميلان بدأ اللقاء بالحارس جانلويجي دوناروما الذي سجل مشاركته الـ 200 مع ميلان في كافة المسابقات وكانت مباراته الأولى أمام ساسولو أيضا وانتهت بالنتيجة ذاتها.

ولم يُجر ستيفانو بيولي سوى تغيير واحد بإعادة أندريا كونتي بدلا من دافيدي كالابريا في التشكيل الأساسي.

وما هي إلا 11 دقيقة حتى خرج كونتي لإصابة وحل كالابريا بدلا منه في الرواق الأيمن.

الدقيقة 19 شهدت هدف اللقاء الأول من عرضية التركي هاكان تشالهان أوجلو الذي سجل برأسية في شباك كونسيلي.

وفي الدقيقة 32 حل ماتيو جابيا بديلا للقائد أليسيو رومانيولي الذي تعرض لإصابة عضلية لتزداد مشاكل ميلان الدفاعية.

وبعد 6 دقائق حصل ثيو هيرنانديز ظهير ميلان على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن مباراة أتالانتا المقبلة.

وفي الدقيقة 42 سجل كابوتو هدف التعادل من علامة الجزاء والتي احُتسبت على تشالهان أوجلو بعد لمس الكرة بيده.

ومن مرتدة سريعة قادها التركي صنع هدف الفوز للسويدي إبراهيموفيتش الذي سجل هدفه الثامن بقميص ميلان منذ عودته بعدما راوغ الحارس وسدد في المرمى الخالي بالدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت البديل حصل الجزائري مهدي بوربيعة على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي على أنتي ريبيتش، ليكمل ساسولو اللقاء بـ 10 لاعبين.

في الشوط الثاني حصل الجزائري إسماعيل بن ناصر ليغيب عن مباراة أتالانتا أيضا ليزيد من مشاكل ميلان على مستوى الغيابات لتراكم البطاقات أو الإصابات.

الجزائري كاد أن يقتل اللقاء بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 74 لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس وخرجت لتظل النتيجة على حالها ويفوز ميلان.

مباراة تاسعة على التوالي دون خسارة للروسونيري منذ استنئاف النشاط في إيطاليا.

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زلاتان إبراهيموفيتش ميلان ساسولو الدوري الإيطالي
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