طلائع الجيش يعلن عبر في الجول إلغاء وديته أمام الزمالك

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 23:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - طلائع الجيش - ساسي

أعلن أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش إلغاء ناديه الودية المقرر إقامتها أمام الزمالك غدا الأربعاء بعد إصابة عمرو جمال

وقال المهدي لـFilGoal.com: "اكتشفنا أن عمرو جمال خالط أكثر من فرد في صفوف الفريق".

وواصل "لذا اتصلنا بمسؤولي الزمالك وطلبنا إلغاء المباراة الودية حتى لا نتحمل مسؤولية إصابة أي شخص".

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وأتم "سنجري المزيد من الفحوصات الطبية لكل الفريق".

ومن المقرر استئناف الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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