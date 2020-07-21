طلائع الجيش يعلن عبر في الجول إلغاء وديته أمام الزمالك

أعلن أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش إلغاء ناديه الودية المقرر إقامتها أمام الزمالك غدا الأربعاء بعد إصابة عمرو جمال

وقال المهدي لـFilGoal.com: "اكتشفنا أن عمرو جمال خالط أكثر من فرد في صفوف الفريق".

وواصل "لذا اتصلنا بمسؤولي الزمالك وطلبنا إلغاء المباراة الودية حتى لا نتحمل مسؤولية إصابة أي شخص".

وأتم "سنجري المزيد من الفحوصات الطبية لكل الفريق".

ومن المقرر استئناف الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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