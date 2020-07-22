رسميا - بيولي مستمر مع ميلان حتى صيف 2022

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 00:34

كتب : إسلام أحمد

ستيفانو بيولي - المدير الفني لـ ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي عبر بيان على موقعه الرسمي تجديد تعاقده مع ستيفانو بيولي حتى صيف 2022.

وكشفت تقارير ألمانية منذ قليل أن مفاوضات الروسونيري مع الألماني رالف رانكيك توقفت (طالع التفاصيل).

وجاء البيان: "أعلن ميلان أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ستيفانو بيولي لتمديد عقده لمدة عامين كمدرب للفريق الأول، وبالتالي سينتهي في يونيو 2022".

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وقال إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي عبر الموقع: "مسرور بهذه الاتفاقية. أظهر ستيفانو أنه قادر على تقديم رؤية كرة القدم التي نملكها لنادينا، مثيرة وتقدمية وعاطفية".

وتابع "هذا ليس قرارا قائما على الانتصارات الأخيرة، ولكنه قرار يعتمد على كيفية بناء ستيفانو لروح الفريق ووحدة الهدف، والطريقة التي قام بها بتحسين أداء اللاعبين فرديا وجماعيا".

وقال بيولي تعليقا على تمديد تعاقده "أنا سعيد وفخور بالثقة التي اكتسبتها من ميلان. أريد أن أشكر الجميع، بما في ذلك جماهيرنا، الذين نفتقدهم حقا في الملعب، لكنهم دائما قريبون وداعمون".

وأتم"كما قلت عدة مرات، مستقبلنا اليوم: يجب أن نكون مركزين وحازمين، وأن نكون متحدين ونلعب كواحد. نحن في بداية طريق استثنائي. إذا واصلنا العمل بهذه الطريقة، فسننمو ونصبح أكثر تنافسية".

ميلان حقق نتائجه الإيجابية منذ عودة النشاط في إيطاليا إذ فاز في 7 مباريات وتعادل في 2.

تجديد بيولي يأتي بعد دقائق من الفوز على ساسولو خارج القواعد بنتيجة 2-1.

وقاد الإيطالي (57 عاما) ميلان في 32 مباراة فاز في 16 وتعادل في 10 وخسر 6 منذ توليه المهمة في أكتوبر الماضي خلفا لماركو جيامباولو.

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