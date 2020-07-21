الاتفاق: علاقتنا انتهت بـ أزارو.. الآن بات لاعبا للأهلي

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن انتهاء علاقته بـ وليد أزارو المعار من الأهلي.

وصرّح خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق عبر أون تايم سبورتس 2: "أزارو الآن بات لاعبا للأهلي".

وتابع: "عندما انتهت إعارته في 30 يونيو، حاولنا تمديدها من خلال مفاوضات ثلاثية، إدارة الأهلي من جانبها كانت متعاونة مهنيا للغاية وتم الاتفاق معها بالفعل، لكن لم نصل لاتفاق مع اللاعب، ووصلنا إلى طريق مسدود".

وأكمل: "أزارو أبلغ الاتفاق بعدم استمراره وانتهى الأمر".

وأوضح: "الاتفاق كان حريصا على تمديد الإعارة، لكن بعد طلبات اللاعب التي لن نستطيع تلبيتها لم تتم الخطوة".

وشرح: "لدينا اتفاقات مع رابطة الأندية والاتحاد السعودي تمنعنا من تلبية طلبات اللاعب ولا يمكن أن نميّزه عن أي لاعب آخر".

وأشار: "عدم تمديده عقده يمنعه من التعاقد مع أندية سعودية".

وكشف: "لم نتفاوض مع أي لاعب مصري أو غير مصري في الدوروي المصري".

ويأتي ذلك بعد أن كشف FilGoal.com عن سفر أزارو إلى بلاده المغرب بعد انتهاء علاقته بـ الاتفاق، وأنه بات في انتظار قرار الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن أزارو عاد إلى المغرب بعد فشل الوصول إلى تسوية مع الاتفاق السعودي لتمديد إعارته التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وينتظر أزارو حاليا تحديد الأهلي لموقفه معه وطلبه لكي يعود إلى مصر ويلتزم في التدريبات، إذ يتبقى له موسما في عقده مع الأهلي.

في الوقت نفسه، يمتلك أزارو العديد من العروض الأوروبية والخليجية، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

لكن اللاعب ملتزم تماما بإكمال عقده مع الأهلي، ولا يمانع في أي مفاوضات أخرى مع القلعة الحمراء في أي اتجاه كانت.

أزارو (25 عاما) انضم معارا من الأهلي إلى الاتفاق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسجل معه 3 أهداف في 7 مباريات.

وانتهت إعارة أزارو للاتفاق في نهاية الشهر الماضي، دون أن تصل الأطراف إلى اتفاق للتمديد.

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