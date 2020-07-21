الاتفاق: علاقتنا انتهت بـ أزارو.. الآن بات لاعبا للأهلي

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

وليد أزارو

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن انتهاء علاقته بـ وليد أزارو المعار من الأهلي.

وصرّح خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق عبر أون تايم سبورتس 2: "أزارو الآن بات لاعبا للأهلي".

وتابع: "عندما انتهت إعارته في 30 يونيو، حاولنا تمديدها من خلال مفاوضات ثلاثية، إدارة الأهلي من جانبها كانت متعاونة مهنيا للغاية وتم الاتفاق معها بالفعل، لكن لم نصل لاتفاق مع اللاعب، ووصلنا إلى طريق مسدود".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – أزارو عاد للمغرب في انتظار الأهلي.. ولديه عروض أوروبية وخليجية تقرير: أزارو يشترط رفع كل الخصومات للاستمرار مع الاتفاق خبر في الجول – لا اتفاق لتمديد إعارة أزارو حتى الآن رغم التطورات الإيجابية الرياضية السعودية: الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو لنهاية الموسم والمغربي يعطل الإعلان

وأكمل: "أزارو أبلغ الاتفاق بعدم استمراره وانتهى الأمر".

وأوضح: "الاتفاق كان حريصا على تمديد الإعارة، لكن بعد طلبات اللاعب التي لن نستطيع تلبيتها لم تتم الخطوة".

وشرح: "لدينا اتفاقات مع رابطة الأندية والاتحاد السعودي تمنعنا من تلبية طلبات اللاعب ولا يمكن أن نميّزه عن أي لاعب آخر".

وأشار: "عدم تمديده عقده يمنعه من التعاقد مع أندية سعودية".

وكشف: "لم نتفاوض مع أي لاعب مصري أو غير مصري في الدوروي المصري".

ويأتي ذلك بعد أن كشف FilGoal.com عن سفر أزارو إلى بلاده المغرب بعد انتهاء علاقته بـ الاتفاق، وأنه بات في انتظار قرار الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن أزارو عاد إلى المغرب بعد فشل الوصول إلى تسوية مع الاتفاق السعودي لتمديد إعارته التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وينتظر أزارو حاليا تحديد الأهلي لموقفه معه وطلبه لكي يعود إلى مصر ويلتزم في التدريبات، إذ يتبقى له موسما في عقده مع الأهلي.

في الوقت نفسه، يمتلك أزارو العديد من العروض الأوروبية والخليجية، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

لكن اللاعب ملتزم تماما بإكمال عقده مع الأهلي، ولا يمانع في أي مفاوضات أخرى مع القلعة الحمراء في أي اتجاه كانت.

أزارو (25 عاما) انضم معارا من الأهلي إلى الاتفاق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسجل معه 3 أهداف في 7 مباريات.

وانتهت إعارة أزارو للاتفاق في نهاية الشهر الماضي، دون أن تصل الأطراف إلى اتفاق للتمديد.

اقرأ أيضا:

3 حالات كورونا في الإسماعيلي

برج العرب جاهز

نجم عالمي قادم للدوري المصري؟

هل طلب الأهلي والزمالك لعب مباراتي إفريقيا في استاد القاهرة

البدري يوجه نصيحة لـ كوكا

البدري: لن نحمل صلاح أكثر من طاقته

وليد أزارو الاتفاق الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
قذيفة تريزيجيه تُهدي أستون فيلا انتصارا مثيرا ضد أرسنال من أجل الهروب الكبير 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
BBC: نادٍ فرنسي مهتم بخدمات كاريوس 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طارق قنديل: أتجنب التعليق على الكثير من الأحداث احتراما لقرار مجلس إدارة الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول إلغاء وديته أمام الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر يعلن عبر في الجول إصابة اثنين من لاعبي سموحة بـ كورونا 51 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق: علاقتنا انتهت بـ أزارو.. الآن بات لاعبا للأهلي ساعة | مصر
الزمالك والطلائع يجيبان لـ في الجول عن: هل تقام وديتهما بعد إصابة عمرو جمال بكورونا ساعة | الدوري المصري
أبو جريشة: لا نهتم بنتائج الوديات ونركز على الجوانب الفنية والبدنية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب
قد ينال إعجابك