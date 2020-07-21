فرج عامر يعلن عبر في الجول إصابة اثنين من لاعبي سموحة بـ كورونا

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة لـ FIlGoal.com إصابة اثنين من لاعبي الفريق بـ فيروس كورونا.

وفضل رئيس النادي السكندري عدم الإفصاح عن هوية الثنائي المصاب.

وكان سموحة قد بدأ خوض مباريات ودية استعدادا لعودة الدوري بمواجهة الزمالك والتي خسرها بنتيجة 5-1.

وشهدت المباراة إصابة إسلام جمال مدافع الفريق بالرباط الصليبي (طالع التفاصيل).

ومن المنتظر أن يلتقي سموحة وديا مع الأهلي يوم 24 يوليو المقبل، لكن لم يتحدد موقف المباراة بعد بين الطرفين.

وكانت نتيجة المسحة الرابعة لسموحة سلبية بالكامل للاعبين والجهاز الفني والطبي.

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