سيتي يُقدم هدية لـ أستون فيلا.. كتبية جوارديولا تُدمر واتفورد برباعية

قدم مانشستر سيتي هدية لأستون فيلا بإسقاطه لمنافسه واتفورد بعدما تغلب عليه برباعية دون رد.

وانتصر سيتي على واتفورد في ملعب الأخير فيكاراج رود اليوم الثلاثاء في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

افتتح رحيم سترلينج أهداف المباراة بتسديدة قوية في الدقيقة 31.

وضاعف سترلينج أهدافه بهدف ثان في الدقيقة 40 بعدما تصدى بن فوستر لركلة الجزاء التي سددها لاعب سيتي، لكن متابعته للكرة جعلته يسجل الهدف.

وفي الدقيقة 63 أضاف فيل فودين الهدف الثالث بعد متابعته تصدي بن فوستر لتسديدة سترلينج.

وأتم إيمريك لابورتي حفلة سيتي بهدف رابع برأسية بعد عرضية من كيفن دي بروين في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة وصل رصيد مانشستر سيتي إلى 78 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد واتفورد عند 34 نقطة يحتل بهم المركز الـ17.

ويبتعد واتفورد عن ملاحقيه أستون فيلا وبورنموث بفارق ثلاث نقاط فقط.

ويتبقى لأستون فيلا مباراتين ضد أرسنال وووست هام، فيما يتبقى لبورنموث مواجهة ضد إيفرتون.

وإن فاز أستون فيلا على أرسنال فهو سيتخطى واتفورد في الترتيب قبل الجولة الأخيرة لأن فارق الأهداف سيصب في صالحه.

وفارق الأهداف لكل الفرق الثلاثة حتى الآن هو -27.

في سياق آخر فإن انتصار سيتي هو التاسع له على التوالي على حساب واتفورد في كل البطولات منذ قدوم بيب جوارديولا لتدريب الفريق.

وخلال تلك المواجهات التسعة سجل سيتي 37 هدفا منهم 18 هدفا في آخر ثلاث مباريات، مقابل تسجيل واتفورد ثلاثة أهداف فقط.

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