مصدر باستاد برج العرب لـ في الجول: انتهى التطوير وجاهزون لاستقبال المباريات

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 16:19

كتب : هاني العوضي

ملعب برج العرب بعد الصيانة والتطوير

انتهت أعمال التطوير باستاد برج العرب وبات جاهزا لاستضافة المباريات سواء في الدوري أو المسابقات القارية.

وحصل FilGoal.com على صور من الملعب بعد انتهاء عملية التطوير وتواصل مع مصدر باستاد برج العرب.

وقال مصدر باستاد برج العرب لـ FilGoal.com: "بالفعل انتهت أعمال التطوير بالملعب".

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وأضاف المصدر "الملعب بات جاهزا لاستضافة المباريات وفقا لقرارات الأمانة العامة".

وتابع "لم يتحدد حتى الآن المباريات المقرر استقبالها على ملعب برج العرب لكنه جاهزون في أي وقت من الآن".

وعن المسابقات التي يجهز الملعب لاستقبالها أتم تصريحاته "جاهزون لاستقبال جميع المباريات سواء الدوري أو البطولات القارية".

وكان ملعب برج العرب قد تم إغلاقه في نوفمبر الماضي من أجل أعمال الصيانة والتطوير وعمل شبكة صرف جديدة.

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