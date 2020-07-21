البدري: لا يجب أن نحمل صلاح فوق طاقته

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 13:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر

يعلم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مدى أهمية تواجد محمد صلاح في صفوف الفراعنة، لكنه شدد على عدم تحميله فوق طاقته.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

مدرب منتخب مصر أجرى حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نشر على جزأين، FilGoal.com نقل لكم الجزء الأول كما ورد في الموقع، وها هو الجزء الثاني.

وقال البدري "ما حققه محمد صلاح حتى الآن شيء يدعو للفخر بلا شك، لقد وصل لمكانة مرموقة وبات رمزاً للمجتمع المصري".

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وأضاف "لن أبالغ إذا قلت إن صلاح يعد مثالاً يحتذى به في العالم العربي والقارة الإفريقية، هو الحلم الذي أصبح حقيقة والأمل للشباب لكي يحذو حذوه في اجتهاده ومثابرته".

وواصل مدرب الفراعنة "أعلم أن صلاح يعشق التحدي ويحب منتخب بلاده ويضعه في مقدمة اهتماماته".

وتابع "بلغ صلاح أعلى درجات الاحترافية فهو يفهم حقوقه وواجباته، وهو الركيزة الاساسية للمنتخب ويحمل آمال ملايين المصريين، ولكن يجب أن لا نُحمّله فوق طاقته، فكرة القدم لعبة جماعية ويتطلب الأمر عملاً جماعياً"

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وأردف "بطبعي أهتم بتحديد الاختصاصات الفنية داخل الملعب، أكلف كل لاعب مهام دفاعية وأخرى هجومية، ونجاح كل لاعب سيؤثر بالتأكيد على زميله ولذلك علينا أن نتوحد من أجل مصلحة المنتخب المصري".

ويعول البدري على صلاح في قيادة الفريق للعودة لمساره الصحيح مع استكمال مشوار تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وتصفيات كأس العالم.

مصر تعادلت بنتيجة 1-1 مع كينيا في افتتاحية تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 كما تعادلت سلبيا مع جزر القمر.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بالتساوي مع كينيا الثاني، وأقل من جزر القمر المتصدر بنقطتين.

فيما تقع مصر في مجموعة تضم الجابون وأنجولا وليبيا ضمن التصفيات الأولية لكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

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