تقرير: وادي دجلة في مفاوضات متقدمة لضم جيان أسامواه

اقترب نادي وادي دجلة من الحصول على خدمات جيان أسامواه نجم منتخب غانا السابق وفقا لتقرير نشره موقع "غانا سوكر نت".

وقال التقرير إن مصدرا مقربا من اللاعب قال إن المفاوضات بين النادي وجيان وممثليه متقدمة للغاية وقد ينضم قريبا.

ويسعى وادي دجلة لضم الهداف التاريخي لمنتخب غانا ليكون أبرز صفقاته في موسم 2020-2021 وفقا لما كشفه التقرير.

ولا يلعب جيان حاليا لأي فريق بعد رحيله عن فريق نورث إيست يونايتد الهندي في يناير الماضي.

ولعب جيان في الدوري الهندي 8 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

ويعد جيان هو الهداف التاريخي لمنتخب غانا برصيد 51 هدفا كما أنه أكثر لاعب مثل النجوم السوداء حتى الآن برصيد 109 مباراة دولية.

وكانت آخر محطات جيان في أوروبا، حينما عاد من الصين ليلعب لفريق قيصري سبور التركي في الفترة من يوليو 2017 وحتى يوليو 2019 قبل أن يرحل إلى الهند.

وفي حالة التوصل لاتفاق، سيكون وادي دجلة هو النادي العربي الثالث الذي يلعب له جيان بعد ناديي العين والأهلي الإماراتيين.

وكان دجلة قد ضم فلوران مالودا نجم تشيلسي السابق على سبيل الإعارة من ديلهي ديناموز الهندي لمدة 6 أشهر.

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