البدري: هذا رأيي في ما يقدمه حجازي وتريزيجيه.. ونصائحي لـ كوكا

شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على أن باب الفريق مفتوح لكل المحترفين في الخارج بشكل مستمر، وأشاد بما يقدموه في القارة العجوز.

وقال البدري في حواره مع موقع الاتحاد الدولي: "نحرص على متابعة كل اللاعبين بشكل أسبوعي، ونتواصل معهم شخصيا للبقاء على اطلاع بكل التفاصيل، ونشد على أيديهم ونقدم لهم الحافز المعنوي".

وأضاف "أحمد حجازي في وست بروميتش يقدم مستويات ممتازة منذ عودته من الإصابة، فهو يمتلك عقلية احترافية وشخصية رائعة ولديه مستقبل كبير ونعوّل عليه كثيراً في المنتخب المصري".

وتابع "أما محمود حسن (تريزيجيه) فقد تطور بشكل أكبر في الدوري الإنجليزي أكثر مما كان عليه في تركيا".

وأردف البدري "تريزيجيه سيصل لمكانة أعلى فهو يمتلك كل المقومات".

وأوضح "أتحدث مع أحمد حسن (كوكا) لأحفزه وأطلب منه المثابرة فهو لاعب مميز في مركز رأس الحربة، لدينا نقص حاد في هذا المركز".

وأكمل "أريد من كل المهاجمين أن يبذلوا قصارى جهده لكي يكونوا داخل المنتخب، كما قلت الباب مفتوح أمام من يثبت جدارته في الملعب".

أحمد المحمدي قائد المنتخب لم ينضم للفريق منذ أن تولى البدري المسؤولية، فيما استبعد النني من المباراتين الأخيرتين، لكنه أوضح "نرصد أداء المحمدي والنني ونريد منهما الأفضل لكي يكونا إضافة لنا في المباريات المقبلة".

يذكر أن البدري جاء خلفا للمكسيكي خافيير أجيري بعد فشله في عبور حاجز دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا التي أقيمت بمصر الصيف الماضي.

واستطرد "وجود نخبة من اللاعبين المصريين في افضل البطولات الأوروبية يعطينا المزيد من القوة بكل تأكيد".

وواصل "يهمني دائماً أنا أرى هؤلاء النجوم يستمرون باللعب والاحتاك والتطور بشكل يمنحهم المزيد من الخبرات التي تنعكس على المنتخب المصري".

وأتم "أتمنى دائما أرى اللاعب المصري يخرج لممارسة الاحتراف الحقيقي، التدريب واللعب باستمرار ينعكسان على شخصية اللاعب وقدراته الفنية والذهنية".

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