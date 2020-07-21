استاد القاهرة: الأهلي والزمالك لم يطلبا استضافتنا لمباراتي الوداد والرجاء

كشف علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة إن ناديي الأهلي والزمالك لم يطلبا إقامة مباراتيهما في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا على الملعب حتى الآن.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي.

صرح درويش عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) قائلا: "لم نتلق أي إخطار رسمي من الأهلي والزمالك بشأن هاتين المباراتين".

وشدد "نتمنى بالطبع استضافة المباراتين، وجاهزون لهما، لأنهما الحدث الأهم، فالكل يتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي إفريقيا"

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد استقر على عودة مباريات نصف النهائي لنظام الذهاب والإياب بدلا من إقامتهما بنظام المباراة الواحدة.

وأشار درويش "استاد القاهرة هو ملعب الأهلي والزمالك في الدوري بعد الحصول على الموافقات الأمنية".

وبشأن حاجة الملعب لأعمال الصيانة، رد علي درويش "لم نلحق زراعة النجيل الصيفي بسبب استضافة كأس الأمم الإفريقية بقرار مفاجئ، فالنجيل الصيفي يزرع مرة واحدة فقط ثم ينبت مباشرة كل عام، أما النجيل الشتوي يزرع كل سنة مع سوء حالة النجيل الصيفي".

وشدد علي درويش "الملعب ظهر بصورة مشرفة في كأس الأمم والبطولة المؤهلة للأولمبياد بحضور جماهيري كامل في المدرجات".

واستطرد "ملتزمون بتعليمات وزارة الرياضة، سنطبق الإجراءات الاحترازية، وعودة الجماهير قرار يخص الدولة، ومصر تسير بمجهود مشرف في مواجهة فيروس كورونا".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن بطولة الدوري ستقام بدون جمهور، فمن الصعب عودتهم في الوقت الحالي، كذلك الاتحاد الإفريقي لم يحسم موقف حضور الجماهير في المباريات الإفريقية للأهلي أو الزمالك".

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