مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: 3 حالات كورونا بينهم لاعب.. ومواجهة نادي مصر الودية في موعدها

ظهرت نتائج المسحة الطبية لفريق الإسماعيلي وأسفرت عن إيجابية 3 حالات بينهم لاعب واثنين من الإداريين.

وكشف مصدر بالجهاز الفني لـ FilGoal.com عن استبعاد الثلاثي المصاب على أن تقام المباراة الودية أمام نادي مصر في موعدها اليوم الثلاثاء.

ويلعب الإسماعيلي في ثاني تجاربه الودية أمام نادي مصر في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر بالجهاز الفني لـ FilGoal.com: "حصلنا على نتيجة المسحة الطبية قبل قليل وأثبتت إصابة 3 حالات بالفريق".

وأوضح المصدر "الثلاث حالات بينهم لاعب واثنين من الجهاز الإداري، وتم استبعاد الثلاثي".

وعن موقف مواجهة المباراة الودية قال: "ستقام المباراة في موعدها بعد أن قمنا باستبعاد المصابين".

وكان الإسماعيلي قد خاض أول مواجهة ودية أمام فريق أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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