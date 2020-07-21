التشكيل - المحمدي وتريزيجيه أساسيان.. ونيكيتاه يجاور أوباميانج ولاكازيت الهجوم
الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 20:27
كتب : FilGoal
يبدأ أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا أمام أرسنال في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.
فيما عاد إيدي نيكيتاه للتشكيل الأساسي للجنرز ليحل بدلا من الإيفواري نيكولاس بيبي ليجاور ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج.
بينما يبدأ الأوروجوياني لوكاس توريرا في خط وسط الفريق اللندني ويشارك روب هولدينج في قبل الدفاع.
وجاء تشكيل الجنرز كالآتي:
حراسة المرمى: مارتينيز
الدفاع: روب هولدينج – ديفيد لويز – سياد كولاسيناك
الوسط: سيدريك سواريش – داني سيبايوس – لوكاس توريرا – باكايو ساكا
الهجوم: إيدي نيكيتاه – بيير أوباميانج – ألكسندر لاكازيت
📋 Tonight's team news...
🇺🇾 @LTorreira34 starts
🏴 @EddieNketiah9 returns
🏴 @RobHolding95 also starts
#️⃣ #AVLARS— Arsenal (@Arsenal) July 21, 2020
وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:
حراسة المرمى: بيبي رينا
الدفاع: أحمد المحمدي – إرزي كونسا – تيريون مينجز – مات تاجارت
الوسط: جون مكجين – دوجلاس لويز – هوريهان
الهجوم: تريزيجيه – مابوانا ساماتا – جاك جريليش
🚨 𝗧 𝗘 𝗔 𝗠 𝗡 𝗘 𝗪 𝗦 🚨
Here is your Aston Villa team to face Arsenal tonight! 🙌#AVFC pic.twitter.com/414450HVD7— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 21, 2020
ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز للاقتراب من المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي والذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط.
فيما يحتل أستون فيلا المركز الـ 18 برصيد 31 نقطة ويأمل في تحقيق الفوز لتفادي شبح الهبوط.
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