مالك ليدز يوضح موقف النادي من ضم إبراهيموفيتش وكافاني

استبعد الإيطالي أندريا رادريتزاني مالك نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، فكرة التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بدءا من الموسم المقبل.

إبراهيموفيتش يقضي آخر أسابيعه مع ميلان، إذ ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري.

وصرّح رادريتزاني عبر سكاي سبورت إيطاليا: "التعاقد مع إبراهيموفيتش سيكون صعبا بالطبع".

وكشف: "حاولنا ضمه في يناير، لكنه اختار الانضمام إلى ميلان".

وأوضح:"الآن باتت الخطوة متأخرة جدا، لأن حدة الدوري الإنجليزي مختلفة".

لكن الوضع نفسه لا ينطبق على إدينسون كافاني الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان وبات حرا للانضمام إلى أي ناد.

وقال المالك الإيطالي: "خلافا لجودته، فـ كافاني قوي للغاية بدنيا وسيتأقلم على اللعب هنا، لكني لم أتحدث أبدا بشأنه مع المدرب".

وأتم: "فكرنا فيه وسنرى ما سيحدث خصوصا أنه لا يزال حرا دون تعاقد".

وصعد ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي بعد 16 عاما من الانتظار، إذ هبط عام 2004 واحتاج إلى عصا مارسيلو بييلسا السحرية للعودة إلى صفوف الكبار.

اقرأ أيضا:

3 حالات كورونا في الإسماعيلي

برج العرب جاهز

نجم عالمي قادم للدوري المصري؟

هل طلب الأهلي والزمالك لعب مباراتي إفريقيا في استاد القاهرة

البدري يوجه نصيحة لـ كوكا

البدري: لن نحمل صلاح أكثر من طاقته