عبد الناصر محمد: رتوش أخيرة تفصلني عن تدريب بهلاء العماني.. وطلبت 4 محترفين مصريين

يقترب عبد الناصر محمد من خوض تجربة تدريبية خارجية في الدوري العماني، بحسب ما أطلع FilGoal.com.

وقال عبد الناصر محمد: "هناك مفاوضات مع نادي بهلاء العماني".

وأكمل: "إنه أحد أندية الدوري العماني الممتاز، يقع في وسط الجدول، صعد للدوري الموسم الماضي".

وكشف: "يتواصلون معي منذ شهر تقريبا عن طريق وكيلي، شاهدوا سيرتي الذاتية ورحبوا بوجودي وتمت المفاوضات".

وأوضح: "تمت بعض الاتفاقات الآن على المقابل المادي والجهاز المعاون".

وأشار: "طلبت أن يكون الرباعي الأجنبي مصري بالكامل".

وواصل: "اخترت مصطفى عسكر مدربا عاما، ووسام إسماعيل مدربا للحراس".

وأكد: "رتوش أخيرة تفصلني عن القرار النهائي غدا".

وأتم: "لم أحدد الرباعي المصري بعد، لكن أحمد قطاوي يلعب هناك ويريدون تجديد عقده، وأنا طلبت تواجده معي حال تولي المهمة".

عبد الناصر محمد (49 عاما) سبق له تدريب فاركو، بالإضافة إلى نادي مصر في الدوري الممتاز.

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