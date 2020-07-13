نجوم خارج القطبين - عبد الناصر محمد: حققت بطولة إفريقيا مع المنتخب.. وكدت أصبح هداف الدوري الممتاز

كنت نجمًا في الدوري الممتاز. لم أحصد الشهرة التي استحققتها، رغم ذلك حتمًا ستتذكرني إذا كنت من محبي الدوري المصري. لم ألعب لأندية القمة لكن هذا لا يعني أنني لم أكتب تاريخا لنفسي.

يحاورFilGoal.com نجوم الدوري الممتاز الذين تألقوا ببراعة طوال سنوات بقمصان الفرق التي لعبوا لها.

الحلقة السابعة ستكون مع أحد أسماء الدوري المصري الشهيرة في الألفية الجديدة.. عبد الناصر محمد، والذي يروي قصته بنفسه.

بدأت ممارسة كرة القدم في نادي السالمية الكويتي في عمر 11 عام لأني من مواليد الكويت، وكنت أتدرب فقط ولم أشارك رسميًا في هذا التوقيت، لا يحق لأحد من خارج الكويت المشاركة في المباريات لذلك شاركت في المباريات الودية فقط.

بعد العودة إلى القاهرة، التحقت بالكلية الفنية العسكرية وأصبحت ضابط في البحرية ثم عقيد علي المعاش، ولم ألعب كرة القدم بشكل رسمي في أحد الأندية حتى عمر 23 عام.

ذهبت إلى اختبارات في الاتحاد السكندري والأولمبي ولم أنجح، ومن ثم انضممت إلى نادي الكروم في الدرجة الثانية لمدة موسمين ثم الصعود للدوري الممتاز في الموسم الثالث.

في موسم 1996-1997، حصل أيمن محب لاعب المنصورة على لقب هداف الدوري الممتاز برصيد 17 هدف، ويعد اللاعب الأوحد الذي حقق هذا اللقب، وكنت الوصيف برصيد 16 هدف، وسجلت هدف في الأهلي وأمطرت شباك الزمالك بثلاثة أهداف.

وانتقلت إلى المقاولون العرب في الموسم التالي، وسجلت 11 هدف من 11 مباراة وكنت هداف الدور الأول، واستعديت إلى منتخب مصر بقيادة الراحل محمود الجوهري، ولعبت معهم لمدة 3 مواسم، حققنا خلالها الفوز على الزمالك وسجلت هدف في مرمى الفريق الأبيض.

رحلت عن المقاولون بعد 3 مواسم، وانضممت إلى الترسانة ولم أوفق بشكل كبير مع الفريق العريق.

وانتقلت إلى طلائع الجيش في الدرجة الثانية، ولعبت معهم لمدة 5 مواسم منهم 4 مواسم بالدرجة الثانية وكنت هداف الفريق.

ورحلت إلى نادي الشمس في الدرجة الثانية بقيادة أحمد عبد الحليم، وشاركت لمدة موسمين وكنت هداف الفريق، ثم الانضمام إلى فريق اتحاد الشرطة مع علاء عبد العال وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

ورحلت إلى الداخلية مع علاء عبد العال في الدرجة الثانية واعتزلت بعمر 39 عام.

المنتخبات الوطنية

حققت 4 بطولات كأس عالم عسكرية (1999-2001-2005-2007)، وتوجت بكأس الأمم الإفريقية العسكرية عامي 1998 و2004، وكنت للمنتخب منذ عام 1996 حتى 2007.

توجت ببطولة أمم إفريقيا عام 1998 ببوركينا فاسو بقيادة الراحل محمود الجوهري.

وحصلت على ثلاث أوسمة منهم اثنان من الطبقة الأولى، وأيضًا وسام من الطبقة الثانية وميدالية من القوات المسلحة.

مرحلة التدريب

بدأت في فريق المريخ البورسعيدي مدرب مساعد مع المدير الفني عادل عبدالفتاح في فريق الشباب حتى أصبحت مديرًا فنيًا للفريق الأول للمريخ البورسعيدي.

وانتقلت إلى طلائع الجيش للعمل كمدير فني لقطاع الناشئين، ومن ثم مدرب مساعد بالفريق الأول لطلائع الجيش بقيادة فاروق جعفر.

وأصبحت مديراً فنياً للفريق العسكري لمدة شهرين، ومن ثم مدرب مساعد مع عماد سليمان لمدة عام، وتوليت الإدارة الفنية للمنتخب العسكري.

توليت تدريب فريق الحمام والصعود لدورة الترقي ثم مدير فني لنجوم المستقبل، ورحلت بعد 3 شهور رغم تصدر المجموعة.

وتوليت الإدارة الفنية لنادي مصر في الدرجة الثانية، وكان الفريق حينها في المركز الخامس ثم أصبح ثاني خلف الترسانة الذي صعد لمواجهة الشرقية في لقاء حاسم للصعود.

ودربت عدة فرق منها منتخب السويس لفترة قصيرة ثم تدريب كفر الشيخ والمنافسة على الصعود للممتاز مع حرس الحدود، ومن ثم قيادة طنطا لمدة 8 مباريات، ورحلت بعد تعيين أيمن المزين الذي صعد بالفريق إلى الدوري الممتاز.

وتوليت قيادة فريق فاركو في الدرجة الثانية، وفي الموسم الحالي مديراً فنياً لنادي مصر في الدوري الممتاز ثم الرحيل عن الفريق.

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