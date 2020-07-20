تقرير مغربي يكشف مواعيد المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا

عاد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى نظام الذهاب والإياب بدلا من المباراة الواحدة الذي تم إعلانه من قبل.

وكشف موقع le 360 sport المغربي إقامة المباريات في الفترة من الأسبوع الأخير في سبتمبر والنهائي في الأسبوع الثاني من أكتوبر.

وأوضح التقرير وفقا لمصدر مطلع بـ كاف أن مباراتي الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء بنظام الذهاب والإياب.

وكان FilGoal.com قد كشف عودة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لنظام الذهاب والإياب. (من هنا)

وكشف التقرير أن مواجهة الذهاب ستقام في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، بينما الإياب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وأعلن الموقع المغربي أن المباراة النهائية ستقام في الأسبوع الذي يلي مباراة إياب نصف النهائي.

ومن المقرر أن يستانف الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل ويستعد الأهلي والزمالك لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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