الودية الأولى - أوباما يسجل "هاتريك" والزمالك يضرب سموحة بخماسية

قاد يوسف إبراهيم "أوباما" فريقه الزمالك للفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين خلال معسكر القلعة البيضاء استعدادا لاستئناف نشاط كرة القدم.

وأقيمت المباراة في معسكر الزمالك ببرج العرب في الإسكندرية.

وتعد المباراة هي الودية الأولى للزمالك خلال معسكره الذي يواجه خلاله أيضا طلائع الجيش وبيراميدز.

بينما سيلعب سموحة بعد عدة أيام وديا ضد الأهلي.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام - محمد عبد الشافي.

وسط الملعب: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد الترهوني - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - شريف رضا.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد حمص – إيمومو.

الهجوم: ناصر ماهر - صلاح محسن - حسام حسن.

بادر سموحة بالهجوم في المباراة وسدد محمد الترهوني كرة قوية في الدقيقة الأولى أبعدها أبو جبل لركلة ركنية.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 11 عن طريق أوباما بعدما حول عرضية زيزو من الناحية اليسرى إلى شباك الهاني سليمان.

جوووووووول الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك سموحة من تمريرة ولا أروع أسكنها يوسف أوباما#الزمالكXسموحة pic.twitter.com/zVcPK07PVQ — OnTime Sports (@ONsportEg) July 19, 2020

ثم أضاف أوباما الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من محمد عبد الشافي من الناحية اليسرى في الدقيقة 19.

جوووووووول الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك سموحة من رأسية قوية من يوسف أوباما#الزمالكXسموحة pic.twitter.com/OF3Y2VSO0y — OnTime Sports (@ONsportEg) July 19, 2020

وتواصل ضغط الزمالك على سموحة وسجل زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 26 بعد عرضية أرضية من حازم إمام وضعها في شباك الهاني سليمان.

التااااااااااالت زيزو يسجل الهدف الثالث من جملة رائعة #الزمالكXسموحة pic.twitter.com/7FYXLtXVCn — OnTime Sports (@ONsportEg) July 19, 2020

وأكمل أوباما الهاتريك وسجل الهدف الثالث له والرابع للزمالك في الدقيقة 41 بعدما حصل على ركلة جزاء بنفسه بعد تعرضه للعرقلة من قبل أحمد حمص.

وسدد أوباما ركلة الجزاء بنجاح على يسار الهاني سليمان.

وقبل نهاية الشوط الأول مرر إسلام جابر كرة إلى مصطفى محمد جعلته في مواجهة المرمى ليسجل الهدف الخامس.

الخااااامس من الخطير مصطفى محمد يختم الشوط الأول بتقدم الزمالك بالخماسية#الزمالك : 5#سموحة : 0 "مباراة ودية"#ONTime_Sports pic.twitter.com/lNdyXQ3Cyr — OnTime Sports (@ONsportEg) July 19, 2020

مع بداية الشوط الثاني أجرى حمادة صدقي 9 تغييرات دفعة واحدة وأبقى فقط على الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد كوفي.

بينما دفع كارتيرون بلاعب الوسط محمد عنتر بدلا من طارق حامد.

وفي الدقيقة 60 أجرى كارتيرون 10 تغييرات دفعة واحدة بنزول كل من: جنش وشيكابالا وعمر السعيد ومحمد حسن وكاسونجو وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وأحمد عيد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور.

بدلا من أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء والونش وعبد الشافي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأوباما ومصطفى محمد وإسلام جابر.

ليصبح تشكيل الزمالك منذ الدقيقة 60 كالآتي:

المرمى: جنش

الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد حسن – محمد عنتر – إمام عاشور.

الهجوم: شيكابالا - عمر السعيد – كاسونجو.

وبعد التغييرات ظهر سموحة أخطر في عدة فرص أبرزها عن طريق المهاجم أحمد حسن مكي أمام الحارس جنش.

وتبادل الفريقين السيطرة على الكرة والهجمات على المرمى ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع حصل سموحة على ركلة جزاء بعد عرقلة ديريك نيسيبامبي من قبل محمد عبد السلام.

وتقدم أحمد حسن مكي وسدد الركلة بنجاح مسجلا هدف سموحة الوحيد في المباراة.

طالع أيضا

تقرير: النجم يفرط في لاعبه لدفع مستحقات الأهلي

رسالة من المثلوثي إلى البنزرتي والصفاقسي

لاعب الوداد: نعرف كل شيء عن الأهلي

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة اليوم الأحد

مواعيد مباريات الأحد.. قمة مرتقبة بين تشيلسي ويونايتد