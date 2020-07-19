الودية الأولى - أوباما يسجل "هاتريك" والزمالك يضرب سموحة بخماسية

الأحد، 19 يوليه 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - مباراة ودية

قاد يوسف إبراهيم "أوباما" فريقه الزمالك للفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين خلال معسكر القلعة البيضاء استعدادا لاستئناف نشاط كرة القدم.

وأقيمت المباراة في معسكر الزمالك ببرج العرب في الإسكندرية.

وتعد المباراة هي الودية الأولى للزمالك خلال معسكره الذي يواجه خلاله أيضا طلائع الجيش وبيراميدز.

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك - كارتيرون يدفع بكتيبته الأساسية وإسلام جابر ضد سموحة قناة الزمالك تبث مباراة الفريق ضد سموحة اليوم الأحد طبيب الزمالك يعلن عبر في الجول شفاء بامبو ومصطفى فتحي من كورونا نهائيا تامر النحاس: مروان سيجدد تعاقده مع الأهلي 3 أو 4 سنوات.. ورجب بكار لم يوقع لـ الزمالك مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا

بينما سيلعب سموحة بعد عدة أيام وديا ضد الأهلي.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام - محمد عبد الشافي.

وسط الملعب: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد الترهوني - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - شريف رضا.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد حمص – إيمومو.

الهجوم: ناصر ماهر - صلاح محسن - حسام حسن.

بادر سموحة بالهجوم في المباراة وسدد محمد الترهوني كرة قوية في الدقيقة الأولى أبعدها أبو جبل لركلة ركنية.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 11 عن طريق أوباما بعدما حول عرضية زيزو من الناحية اليسرى إلى شباك الهاني سليمان.

ثم أضاف أوباما الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من محمد عبد الشافي من الناحية اليسرى في الدقيقة 19.

وتواصل ضغط الزمالك على سموحة وسجل زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 26 بعد عرضية أرضية من حازم إمام وضعها في شباك الهاني سليمان.

وأكمل أوباما الهاتريك وسجل الهدف الثالث له والرابع للزمالك في الدقيقة 41 بعدما حصل على ركلة جزاء بنفسه بعد تعرضه للعرقلة من قبل أحمد حمص.

وسدد أوباما ركلة الجزاء بنجاح على يسار الهاني سليمان.

وقبل نهاية الشوط الأول مرر إسلام جابر كرة إلى مصطفى محمد جعلته في مواجهة المرمى ليسجل الهدف الخامس.

مع بداية الشوط الثاني أجرى حمادة صدقي 9 تغييرات دفعة واحدة وأبقى فقط على الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد كوفي.

بينما دفع كارتيرون بلاعب الوسط محمد عنتر بدلا من طارق حامد.

وفي الدقيقة 60 أجرى كارتيرون 10 تغييرات دفعة واحدة بنزول كل من: جنش وشيكابالا وعمر السعيد ومحمد حسن وكاسونجو وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وأحمد عيد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور.

بدلا من أبو جبل وحازم إمام ومحمود علاء والونش وعبد الشافي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأوباما ومصطفى محمد وإسلام جابر.

ليصبح تشكيل الزمالك منذ الدقيقة 60 كالآتي:

المرمى: جنش

الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد حسن – محمد عنتر – إمام عاشور.

الهجوم: شيكابالا - عمر السعيد – كاسونجو.

وبعد التغييرات ظهر سموحة أخطر في عدة فرص أبرزها عن طريق المهاجم أحمد حسن مكي أمام الحارس جنش.

وتبادل الفريقين السيطرة على الكرة والهجمات على المرمى ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع حصل سموحة على ركلة جزاء بعد عرقلة ديريك نيسيبامبي من قبل محمد عبد السلام.

وتقدم أحمد حسن مكي وسدد الركلة بنجاح مسجلا هدف سموحة الوحيد في المباراة.

طالع أيضا

تقرير: النجم يفرط في لاعبه لدفع مستحقات الأهلي

رسالة من المثلوثي إلى البنزرتي والصفاقسي

لاعب الوداد: نعرف كل شيء عن الأهلي

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة اليوم الأحد

مواعيد مباريات الأحد.. قمة مرتقبة بين تشيلسي ويونايتد

الزمالك سموحة أوباما شيكابالا الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مغامرة جديدة.. رسميا - كوفاتش يتولى تدريب موناكو 8 دقيقة | أوروبا
مورينيو بعد سحق ليستر: سأكون صادقا مع رودجرز رغم عدم حدوث ذلك معي.. ومحظوظون بـ كين 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - ليجانيس ضد ريال مدريد 18 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - أشغال بدنية شاقة لمدة 45 دقيقة 22 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سيتيين: أنا قلق على مستقبل النادي.. وهذه طبيعة علاقتي بـ ميسي 31 دقيقة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد – زيدان يجري تغييرات عديدة أمام ليجانيس 46 دقيقة | أوروبا
‎الزمالك: جاهزون لخوض دوري أبطال إفريقيا في أي مكان 57 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يطالب المغرب بالتعاون لإعادة بنشرقي وأوناجم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك