إثارة جنونية تقتل بورنموث وتضعه على مشارف الهبوط.. ومصير رفاق تريزيجيه

أصبح فريق بورنموث الإنجليزي على مشارف الهبوط للدرجة الأولى، بعدما تلقى هزيمة جديدة أمام ساوثامبتون.

ساوثامبتون انتصر على بورنموث بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

خسارة بورنموث جعلت حظوظ الفريق في البقاء صعبة للغاية، وخصوصا لأن الأمور لم تصبح في يده هو فقط، بل في يد واتفورد أيضا.

المتألق داني إينجز افتتح التسجيل أولا لساوثامبتون في الدقيقة 41، وكاد أن يقتل المباراة تماما في الدقيقة 60 من علامة الجزاء، ألا أن حارس بورنموث تصدى للركلة.

تصدي آرون رامسديل جعل فريق بورنموث ينتفض من أجل محاولة تعديل النتيجة، وكان له ذلك في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

هدف قاتل جاء من بورنموث وكاد يزيد من آمال الفريق في البقاء، ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب وجود ويلسون في موقف تسلل.

وحاول بورنموث استغلال اللحظات الأخيرة المتبقية لتعديل النتيجة، ولكن الضربة القاتلة جاءت من تشي أدامز الذي سجل الثاني وأنهى المباراة تماما.

بورنموث الآن (31 نقطة) يحتاج لخسارة واتفورد أمام مانشستر سيتي في إطار نفس الجولة، من أجل الحفاظ على آماله حتى الجولة الأخيرة.

في حالة فوز أو تعادل واتفورد (34 نقطة) أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، سيتأكد بشكل رسمي هبوط فريق بورنموث.

مصير أستون فيلا قد يتحدد أيضا خلال تلك الجولة، في حالة خسارة رفاق محمود حسن "تريزيجيه" أمام أرسنال.

خسارة أستون فيلا، مع تفادي واتفورد للخسارة أمام سيتي = هبوط أستون فيلا وبورنموث بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

فوز ساوثامبتون أوصل الفريق للنقطة 49 في المركز الـ 11.

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