خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 12:39

كتب : أمير عبد الحليم

دوري أبطال إفريقيا

تتجه لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى العودة لنظام الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يتم تحديد ملعب المباراة النهائية لاحقا، بحسب ما علم FilGoal.com.

وشهد اجتماع لجنة المسابقات اليوم الاثنين إثارة بالغة، بعدما تسبب العرض المصري لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا في إحباط العرض المغربي المُقدم منذ اجتماع المكتب التنفيذي الأخير.

وتمسك هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لـ كاف بالعرض المصري المقدم منه بالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع إصرار فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس كاف على عدم النظر في العرض المصري.

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وبرر لقجع موقفه بأن المغرب تقدمت بعرض رسمي لاستضافة المتبقي من البطولة خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأخير لـ كاف، مع ظهور مشاكل الكاميرون في الاستضافة، لكن العرض المصري تم تقديمه بعد إعلان رفض الكاميرون.

لكن تمسك هاني أبو ريدة في الاجتماع الذي حضره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بأحقية مصر في التقدم بعرض لاستضافة البطولة، وقدرتها بدعم الدولة على تنظيمها بأفضل شكل ممكن لصالح الأندية الـ4 في السباق.

وتسبب ذلك في اقتراح عودة العمل بنظام الذهاب والإياب، وهو ما تم الموافقة عليه في النهاية، مع تحديد ملعب النهائي لاحقا بعد تحديد طرفي المباراة.

وفي وقت سابق أعلنت الكاميرون رسميا أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

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