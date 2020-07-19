سانشو عن مستقبله: لا أعرف ماذا أقول.. لننتظر ونرى

زاد جيدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني الغموض حول مستقبله، مع زيادة التكهنات التي تشير لرحيله عن صفوف فريقه الألماني.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

اسم سانشو مرتبط بالانتقال لـ مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

فماذا ينتظر سانشو؟

الجناح الإنجليزي تحدث عن مستقبله قائلا: "لا أعرف ماذا أقول لكم".

وأضاف في تصريحاته مع مجلة ورلد سوكر "الأمر صعب ليُقال. لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

وتابع "لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لذلك علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وكشف سانشو عدم تشجيعه لأي فريق بعينه أثناء فترة طفولته، قائلا: "والدي كان مشجعا كبيرا لـ جون بارنس (نجم إنجلترا وليفربول السابق). كان يمتلك العديد من الفيديوهات له في منزلنا وكنت أشاهدها دائما".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت أشاهد العديد من الفيديوهات عبر يوتيوب لـ رونالدينيو. كان يفعل ما لا يقدر أي شخص أخر على فعله، أحببته بشدة".

وأتم "لم يكن لدي أي فريق بعينه أُشجعه، ولكنني أحببت العديد من اللاعبين العظماء".

وتألق الجناح صاحب الـ 20 عاما في الموسم الماضي وشارك في 44 مباراة مع دورتموند وسجل 20 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

ولعب سانشو في فريق الشباب بواتفورد ومانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى دورتموند في 2017.

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