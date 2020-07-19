هل شارك مورينيو في حُسن حظ يونايتد؟ توتنام يسحق ليستر في مباراة من شوط واحد

فاز توتنام بنتيجة 3-0 أمام ضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، في مباراة يمكن وصفها بمباراة الشوط الواحد.

سجل أهداف الفريق اللندني كل من سون هيونج مين هدف وهاري كين المتألق هدفين، بل وكاد أن يسجل هاتريك لولا راية التسلل.

لنقسم المباراة كما شاهدناها، الشوط الأول والثاني.

الشوط الأول كان مثيرا للغاية وشهد العديد من الهجمات والفرص للطرفين، توتنام ضغط منذ اللحظات الأولى، لينجح فعلا في هز شباك الضيوف بعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الأول.

سون يراوغ ريان بينيت مدافع ليستر ويسقطه أرضا داخل الطرف الأيسر من منطقة الجزاء، ثم يسدد تسديدة قوية ترتطم في قدم جيمس جاستن لتغير اتجاهها وتسكن شباك كاسبر شمايكل.

حاول ليستر سيتي العودة في اللقاء مرة أخرى، وضغط بقوة كبيرة حتى أن لوك توماس إلى جيمي فاردي داخل منطقة الجزاء الذي سدد لكن مدافعي توتنام وقفوا كالسد المنيع أمامها.

وراوغ أيوز بيريز لاعب ليستر ببراعة داخل منطقة الجزاء ليتخطي توبي ألديرفيريلد في الدقيقة 17 وكاد أن يسجل لولا أنه وجد أمامه موسى سيسوكو الذي حال دون مرور الكرة وحاول لاعب ليستر المطالبة بركلة جزاء لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 20 ومن رأسية لويس مورجان مدافع ليستر بعد ركنية داخل منطقة جزاء توتنام، وصلت الكرة إلى جيمي فاردي أمام خط المرمى، لولا تألق بين دافيز مدافع توتنام الذي كان يقف له كظله.

وفي الدقيقة 25 كاد أيوز بيريز أن يسجل من داخل منطقة الجزاء لولا المتألق هوجو لوريس الذي أبعد الكرة بسلام إلى ركنية.

ازدادت المباراة إثارة في الدقيقة 30، بعد تمريرة خطيرة للغاية في عمق دفاعات ليستر تصل إلى سون هيونج مين السريع للغاية والذي انطلق إلى عمق منطقة الجزاء وسدد لكن شمايكل تألق وأبعد الكرة.

بعد ذلك شهد الشوط الأول أفضل دقيقتين في عمره، الأولى في الـ37 بعد مرتدة يمكن وصفها بالنموذجية لتوتنام، لأنه وصل لشباك كاسبر شمايكل في أقل عدد من اللمسات والتحركات.

افتك سون الكرة بعد ركنية لليستر، ثم أخذ جيوفاني لو سيلسو الكرة، ليمررها إلى المنطق غير المراقب جهة اليسار لوكاس مورا، ركض وحيدا بلا رقابة ليمررها إلى هاري كين، الذي كان منفردا وليس متسللا ليسجل في شباك كاسبر.

في الدقيقة الـ39 أضاف هاري كين هدفا ثانيا بشكل ممتاز، على طريقته الخاصة من على حافة منطقة الجزاء اليسرى بعد تمريرة من لوكاس مورا.

وكاد أيوز بيريز أن يقلص الفارق في الدقيقة 43 بعد تسديدة قوية للغاية على حافة منطقة جزاء توتنام لولا تألق لوريس.

كانت تلك أحداث الشوط الأول، لكن الشوط الثاني؟ قصة مختلفة تماما، كأن توتنام أراد أن يقتل المباراة عند هذه النتيجة وهذا الحد.

في الدقيقة 58 شهدت ركلة حرة مباشرة خطيرة سددها ديماراي جراي وحولها سيسوكو بالخطأ لكن يقظة لوريس أنقذت الموقف. وفي الدقيقة 81 حرمت راية التسلل هاري كين من تسجيل هدفه الثالث وإكمال الهاتريك.

لكن الشوط الثاني لم يكن قط كالشوط الأول، مجرد تدوير للكرة وانحسارها في معظم فتراته في منتصف الملعب.



























هدية ليونايتد؟

جوزيه مورينيو مدرب توتنام كان قد قال في وقت سابق إن مانشستر يونايتد "محظوظ" والظروف خدمته، وربما بانتصاره ضد ليستر سيتي يوم الأحد قد قدم له هدية بدوره.

توتنام رفع رصيده من النقاط إلى 58 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليستر عند 62 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع مانشستر يونايتد الخامس والذي سيواجه وست هام يونايتد في نفس الجولة.

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