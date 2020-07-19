صن: بييلسا سيصبح سادس أكثر مدرب يتقاضى أجرا في الدوري الإنجليزي

الأحد، 19 يوليه 2020 - 15:31

كتب : FilGoal

بييلسا - ليدز

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد، الذي سيشارك في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز، سيصبح السادس في قائمة المدربين أصحاب أعلى دخل في البطولة.

وأشارت صن إلى أن الأرجنتيني سيوقع عقدا جديدا مع ليدز يحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 8 ملايين جنيه إسترليني.

وبذلك سيكون بييلسا، مدرب الأرجنتين وتشيلي السابق، سادس أكثر مدرب من حيث الأجر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويتصدر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي القائمة براتب قدره 20 مليون إسترليني يليه يورجن كلوب بطل إنجلترا مع ليفربول والذي يتقاضى أجرا قدره 15 مليون إسترليني.

Bielsa is set to become the PL's sixth-best-paid manager

ويحصل جوزيه مورينيو مدرب توتنام على 15 مليون إسترليني ويتقاضى كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون 11.5 مليون إسترليني.

وينال برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي 10 ملايين إسترليني.

وبعد توقيع بييلسا لعقد جديد سيصبح السادس في القائمة وخلفه مباشرة أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الذي يحصل على 7.5 ملايين إسترليني.

وتوج بييلسا بلقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي قائدا ليدز للعودة إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.

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