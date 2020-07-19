مهاجم الوداد: قادرون على إسقاط الأهلي والتأهل لنهائي دوري الأبطال

الأحد، 19 يوليه 2020 - 12:04

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

يعتقد بديع أووك لاعب الوداد المغربي أن فريقه قادر على إسقاط الأهلي والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والنهائي في بلد واحد شهر سبتمبر المقبل.

وقال أووك في تصريحات لجريدة المنتخب المغربية نشرت في النسخة الورقية: "سنلاقي الأهلي في مباراة فاصلة تتطلب منا اللعب بكل حيطة وحذر وتركيز بدون ارتكاب أي خطأ يستغله الخصم الذي نعلم عنه كل صغيرة وكبيرة".

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وأَضاف مهاجم الوداد "خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق يعلم خبايا كرة القدم الأفريقية والمصرية على وجه الخصوص".

وأردف "المدرب الإسباني قادر على الإطاحة بالأهلي والتأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال والفوز باللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية".

الوداد سيواجه الأهلي، ويلعب الزمالك ضد الرجاء، في نصف نهائي دوري الأبطال.

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