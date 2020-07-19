إذاعة موزاييك: النجم يفرط في مهاجمه لدفع مستحقات الأهلي

الأحد، 19 يوليه 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

الأهلي - النجم الساحلي

قرر نادي النجم الساحلي التفريط في كريم لعريبي مهاجم الفريق من أجل سداد مستحقات الأهلي ورفع العقوبة الموقعة.

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم الساحلي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي ومنحه مهلة 45 يوما.

وكشفت إذاعة موزاييك التونسية أن نادي النجم استقر على بيع مهاجمه لأحد الأندية السعودية للحصول على المبلغ المطلوب لرفع العقوبة.

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وقررت لجنة النزاعات بالفيفا منع النجم الساحلي من الانتقالات إلى حين دفع مستحقات الأهلي خلال 45 يوما.

وتأتي مستقحات الأهلي وفقا لاتفاق سابق بين النادي والنجم بخصوص انضمام سليماني كوليبالي مهاجم الفريق التونسي الحالي.

وشمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النجم الساحلي وكوليبالي في غضون 45 يوما، سيُطبق ما يلي:

- حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

- في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا».

- حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

- في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ«فيفا».

وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه، وفقا لما أعلنه النادي.

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