إذاعة موزاييك: النجم يفرط في مهاجمه لدفع مستحقات الأهلي
الأحد، 19 يوليه 2020 - 12:26
كتب : FilGoal
قرر نادي النجم الساحلي التفريط في كريم لعريبي مهاجم الفريق من أجل سداد مستحقات الأهلي ورفع العقوبة الموقعة.
سليماني كوليبالي
النادي : النجم الساحلي
وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النجم الساحلي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي ومنحه مهلة 45 يوما.
وكشفت إذاعة موزاييك التونسية أن نادي النجم استقر على بيع مهاجمه لأحد الأندية السعودية للحصول على المبلغ المطلوب لرفع العقوبة.
وقررت لجنة النزاعات بالفيفا منع النجم الساحلي من الانتقالات إلى حين دفع مستحقات الأهلي خلال 45 يوما.
وتأتي مستقحات الأهلي وفقا لاتفاق سابق بين النادي والنجم بخصوص انضمام سليماني كوليبالي مهاجم الفريق التونسي الحالي.
وشمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النجم الساحلي وكوليبالي في غضون 45 يوما، سيُطبق ما يلي:
- حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.
- في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا».
- حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.
- في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ«فيفا».
وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه، وفقا لما أعلنه النادي.
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