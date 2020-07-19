رسالة من حمزة المثلوثي إلى الصفاقسي والبنزرتي بعد وصوله للقاهرة

نشر حمزة المثلوثي عبر حسابه على إنستجرام رسالة خاصة إلى ناديي الصفاقسي والبنزرتي بعد وصوله إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الزمالك.

ونشر موقع إذاعة موزاييك التونسية نص رسالة المثلوثي إلى الصفاقسي والبنزرتي والتي شكر فيها الناديين.

وكتب المثلوثي "أعرب عن امتناني لنادي الصفاقسي الذي قدم لي الكثير وفخور بارتداء قميصه والدفاع عنه دون حسابات".

وأضاف "أود أن أشكر كل العاملين بالصفاقسي من مسؤولين وجهاز فني وطبي ولاعبين وجنود الخفاء".

وتابع المثلوثي "أتوجه أيضا بالشكر لنادي البنزرتي الذي يعتبر حبه أبديا وأتمنى له العودة لمكانته المعتادة".

ووصل المثلوثي إلى القاهرة ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود انضمامه إلى الزمالك خلال الأيام المقبلة.

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