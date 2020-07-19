مواعيد مباريات الأحد 19 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. قمة مرتقبة بين يونايتد وتشيلسي

الأحد، 19 يوليه 2020 - 10:25

كتب : FilGoal

دانييل جيمس - مانشستر يونايتد - تشيلسي

تجري اليوم الأحد مباراة ساخنة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وتنطلق أيضا الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب توتنام مباراة قوية أمام ضيفه ليستر سيتي في تمام الساعة 5 مساء وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.

ويختتم الدوري الإسباني اليوم الأحد بإجراء 10 مباريات ويلعب برشلونة أمام مضيفه ديبورتيفو آلافيس في تمام الساعة 5 مساء وتنقل قناة beIN Sports 3 المباراة.

أخبار متعلقة
شادي محمد: 3 عوامل رئيسية لتتويج الأهلي بالبطولات.. وأمران أتمنى لو عاد بي الزمن لتغييرهما شادي محمد: من يتأثر ويتراخى في مباراة أو "يفوتها" لا يستحق اللعب لفريق كبير مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا شادي محمد: الأهلي حسم اللقب بنسبة 99%.. وما يحدث حاليا أصبح صعبا للغاية

بينما تنطلق مباراة ليجانيس وريال مدريد في تمام الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 5.

وفي الساعة 9:45 مساء تبدأ قمة مباريات الدوري الإيطالي ليوم الأحد حين يستضيف روما فريق إنتر ميلان وتنقل قناة beIN Sports 1 & 4 المواجهة.

طالع مواعيد كافة مباريات اليوم الأحد بالضغط هنا

طالع أيضا

شادي: الأهلي يتوج لثلاثة أسباب

شادي: الأهلي توج بالدوري بنسبة 99%

مرتضى: انتظروا مفاجأة كبرى

وكيله: مروان محسن سيوقع عقدا مع الأهلي مدته 3 أو 4 مواسم

مدرب حراس إنجلترا: مستقبل الشناوي واعد

إنبي ينفي توقيع كريم فؤاد للأهلي

مانشستر يونايتد تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبرتسون: مشجعو ليفربول لم يتحمسوا للتعاقد معي مثلما حدث مع صلاح 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب نورويتش يصف فريقه بالساذج والغبي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة لـ في الجول: الأهلي طلب تأجيل مباراته ضدنا لمدة يوم لبثها على قناته ساعة | مصر
مدرب ميلان يعلق على رد فعل إبراهيموفيتش الغاضب بعد استبداله ساعة | أوروبا
آس: لاوتارو مستعد لرفض سيتي والانتظار عام لتحقيق حلم الانضمام لـ برشلونة 2 ساعة | أوروبا
فينالدوم: لا استطيع الانتظار حتى يوم الاربعاء 2 ساعة | أوروبا
هازارد: هذا أسوأ موسم في مسيرتي 2 ساعة | أوروبا
إذاعة موزاييك: النجم يفرط في مهاجمه لدفع مستحقات الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك