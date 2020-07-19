مواعيد مباريات الأحد 19 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. قمة مرتقبة بين يونايتد وتشيلسي

تجري اليوم الأحد مباراة ساخنة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وتنطلق أيضا الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب توتنام مباراة قوية أمام ضيفه ليستر سيتي في تمام الساعة 5 مساء وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.

ويختتم الدوري الإسباني اليوم الأحد بإجراء 10 مباريات ويلعب برشلونة أمام مضيفه ديبورتيفو آلافيس في تمام الساعة 5 مساء وتنقل قناة beIN Sports 3 المباراة.

بينما تنطلق مباراة ليجانيس وريال مدريد في تمام الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 5.

وفي الساعة 9:45 مساء تبدأ قمة مباريات الدوري الإيطالي ليوم الأحد حين يستضيف روما فريق إنتر ميلان وتنقل قناة beIN Sports 1 & 4 المواجهة.

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