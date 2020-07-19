قناة الزمالك تبث مباراة الفريق ضد سموحة اليوم الأحد

الأحد، 19 يوليه 2020 - 12:01

كتب : FilGoal

أوباما - الزمالك - سموحة

أعلنت قناة نادي الزمالك إذاعة مباراة الفريق الودية أمام سموحة والمقامة بمعسكر برج العرب.

ويلعب الزمالك أمام سموحة في الخامسة مساء اليوم الأحد في أولى تجارب الفريق الودية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.

ويتوقف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وأعلنت قناة الزمالك إقامة المباراة الودية في الخامسة مساء بينما هناك استوديو تحليلي للقاء في السابعة مساء.

ويقدم الاستوديو التحليلي طارق يحيى ويستضيف فاروق جعفر وإسماعيل يوسف.

ويلعب الزمالك ثلاث مباريات ودية بمعسكر برج العرب قبل أن يعود للقاهرة ويواجه أسوان.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري المصري يوم 6 أغسطس على أن تقام مواجهتا نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

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