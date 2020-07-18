مرتجي لموقع مغربي: إقامة مباريات دوري الأبطال على أرض محايدة هو الحل الأمثل

أوضح خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن الحل الأمثل لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا، هو إقامتها على "أرض محايدة".

وقال مرتجي لـ موقع "البطولة" المغربي: "من الرائع أن أطراف المربع الذهبى لدورى الأبطال فرق عربية والفائز سيكون فريقا عربيا".

وتتنافس مصر وتونس والمغرب مع الإمارات وقطر على استضافة مباريات نصف النهائي ونهائي البطولة الإفريقية.

وعن تقدم مصر بطلب استضافة المباريات واصل "من الطبيعي أن نتمنى إقامتها فى مصر وسط جماهيرنا الكبيرة، كما يتمنى أشقاؤنا المغاربة إقامتها فى المغرب لتعزيز فرصهم، لكن يجب انتظار قرار الاتحاد الأفريقى ليتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع".

وتابع "أعتقد أن إقامة باقي المباريات على أرض محايدة هو الحل الأمثل، والفريق الذى يسعى لنيل اللقب لا يهمه أين يلعب، بل يجب أن يكون جاهزا للعب فى أي مكان ومع أي منافس".

وأتم "نحترم جميع منافسينا ولنا جمهورنا الذى يساندنا فى أى ملعب، مع التأكيد على تقديرنا وحبنا لأشقائنا فى المغرب، والذين نعتز بعلاقتنا الوطيدة معهم".

وفي وقت سابق أعلنت الكاميرون رسميا أنها لن تستضيف ما تبقى من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

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