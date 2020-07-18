الأهلي يعلن سلبية المسحة الرابعة.. ويواجه الجونة استعدادا للدوري

أعلن الأهلي اليوم السبت سلبية المسحة الطبية الرابعة التي خضع لها لاعبوه والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي على هامش المران.

وصرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي للصحفيين أن الفريق سيلعب وديا ضد الجونة في 28 يوليو الجاري على ملعب مختار التتش.

ويخوض الأهلي مباراته الودية الأولى، تمهيدا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل، ضد سموحة يوم الخميس المقبل.

ويستعد الأهلي لاستئناف الدوري الذي يتصدر ترتيبه برصيد 49 نقطة بعد خوض نصف مبارياته.

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ويستهل الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15.

ثم يواجه الإنتاج الحربي وأسوان والزمالك والجونة والمصري.

ويدافع الأهلي عن لقبه أملا في التتويج بالبطولة للمرة 42 في تاريخه.

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