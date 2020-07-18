فريق زامبي يعلن إصابة 28 فردا بـ كورونا ثم يوافق على خوض مباراة.. ووزارة الصحة تتدخل للتأجيل

السبت، 18 يوليه 2020 - 16:57

كتب : محمد عبد العظيم

فريق فوريست رينجرز

رغم إصابة 28 فردا من أصل 58 خضعوا لفيروس كورونا وإعلانهم ذلك رسميا، كاد فريق فوريست رينجرز الزامبي يخوض مباراة رسمية في الدوري هناك بتشكيل يتضمن أسماء مصابة، لولا تدخل وزارة الصحة.

بدأت القصة بإعلان نادي فوريست رينجرز ثبوت إصابة 28 فردا من الفريق بفيروس كورونا، من أصل 58 فردا خضعوا للتحاليل.

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الفريق المتصدر للدوري الزامبي كان يفترض أن يلاقي زاناكو عصر اليوم السبت في الدوري الزامبي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25.

الاتحاد الزامبي لكرة القدم أعلن بأن المباراة في موعدها رغم إعلان هذا العدد الكبير من الإصابات. زاناكو أيضا أعلن بأن المباراة في موعدها، وفوريست رينجرز الفريق المصاب لاعبيه لم يمانع خوض اللقاء.

وبعد أن أعلن فوريست رينجرز تشكيل الفريق، تأخرت بداية المباراة لـ45 دقيقة، ثم أعلن الاتحاد الزامبي تأجيل اللقاء رسميا.

قرار الاتحاد الزامبي لكرة القدم بتأجيل اللقاء جاء بعد تدخل وزارة الصحة الزامبية، والتي أعلنت وجود أسماء من المصابين بفيروس كورونا، ضمن تشكيل فوريست رينجرز الأساسي، ما يمنع خوض اللقاء.

فوريست رينجرز يتصدر ترتيب الدوري الزامبي برصيد 46 نقطة، أما زاناكو فيأتي في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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