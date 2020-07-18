طبيب الزمالك يعلن عبر في الجول شفاء بامبو ومصطفى فتحي من كورونا نهائيا

تعافى مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا نادي الزمالك من فيروس كورونا نهائيا.

قال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "مصطفى فتحي وكريم بامبو تعافيا تماما من فيروس كورونا".

وأوضح "أجرينا لهما مسحة ثالثة مساء أمس الجمعة، وظهرت النتيجة اليوم السبت سلبية لكلاهما، ليتأكد شفائهما من الإصابة نهائيا".

وواصل "أجرينا أشعة لهما أيضا على الصدر والقلب للاطمئنان على حالتهما الصحية بشكل عام، وكل الأمور جاءت مطمئنة للغاية".

طبيب الزمالك أتم "اللاعبان باتا جاهزين من الناحية الطبية للمشاركة في المران، وقد ينضمان لمعسكر الفريق منتصف الأسبوع المقبل حسب رأي الجهاز الفني".

كان مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الزمالك قد اكتشفا إصابتهما بفيروس كورونا بعدما خضع الفريق للمسحة الطبية من قبل اتحاد الكرة تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي في مصر.

مصطفى فتحي شارك هذا الموسم في 12مباراة مع الزمالك بعد العودة من الإصابة، فيما شارك كريم بامبو في 7 مباريات وسجل فيهم هدفا واحدا.

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