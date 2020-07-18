فرصة ذهبية لرفقاء حجازي.. ستوك يهزم برينتفورد ويحافظ لوست بروميتش على التأهل المباشر

السبت، 18 يوليه 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

ليو جريجوري يسجل هدف ستوك سيتي في برينتفورد

رغم الخسارة، لكن آمال وست بروميتش في التأهل المباشر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ستبقى للجولة الأخيرة بعد خسارة برينتفورد أمام ستوك.

فاز ستوك سيتي على برينتفورد بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ45 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

سجل ليو جريجوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ38 بعد متابعة للكرة أمام المرمى الخالي.

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نتيجة المباراة ترتب عليها الكثير. أولا، توج ليدز يونايتد بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لموسم 2019/2020 رسميا بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة.

الفوز أيضا أبقى ستوك سيتي في دوري الدرجة الأولى رسميا بعدما رفع رصيده للنقطة الـ53 في المركز الـ17.

وأخيرا، حافظت نتيجة المباراة على تواجد وست بروميتش ألبيون الذي يلعب له المدافع المصري أحمد حجازي، في المركز الثاني بترتيب دوري الدرجة الأولى. المركز المؤهل للدوري الممتاز مباشرة.

برينتفورد تجمد رصيده عند النقطة الـ81 خلف وست بروميتش صاحب المركز الثاني برصيد 82 نقطة، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ويلتقي وست بروميتش في الجولة الأخيرة مع كوينز بارك رينجرز على ملعب الأول، فيما يلعب برينتفورد مع بارنسلي.

وستلعب الفرق من المركز الثالث إلى السادس مباريات PlayOffs لتحديد المتأهل الثالث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل بجانب ليدز يونايتد وصاحب المركز الثاني بين وست بروميتش أو برينتفورد.

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في إنجلترا أحمد حجازي وست بروميتش برينتفورد
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