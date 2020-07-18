مؤتمر زيدان: علينا الاستمتاع بلقب حققناه بعد منافسة قوية

يرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن فوز الفريق بلقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني هو إنجاز خاص، مشيرا إلى مدى الصعوبة التي واجهها ناديه ليعتلي عرش البطولة.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة ليجانيس يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري:"هذه البطولة لا يمكن تجاهلها لأنها كانت صعبة جدا. قاتلنا للنهاية. علينا الاستمتاع بما حققناه، لكن دون أن أقلل من احترام أحد، لدينا مباراة غدا وعلينا خوضها".

وأضاف حين سئل عن مستقبل الفريق "لن نتحدث عن الموسم المقبل قبل أن ننتهي من الموسم الحالي. سنرى لاحقا ماذا سنفعل في دوري أبطال أوروبا ثم نبدأ الإعداد للموسم المقبل".

وعن مستقبله هو مع الفريق أوضح "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في عالم كرة القدم. لدي عقد وأنا هادئ، لكن في كرة القدم الأمور تتغير بين ليلة وضحاها. أستمتع بالعمل هنا ولا أعلم إلى متى سأبقى".

ويأمل زيدان أن يفوز مواطنه ولاعبه كريم بنزيمة بلقب هداف الدوري بالقول:"بالتأكيد أود ذلك، لكن هذا لا يعني شيئا. لن أخبركم من سيلعب غدا. بنزيمة لعب بشكل جيد ويستحق لقب الهداف لكن كلنا يعرف أن الجائزة ستحسم مع نهاية الجولة الأخيرة".

وأتم زيدان "لن نذهب إلى العطلة بعد مباراة الغد. سنرتاح قليلا وعقولنا مشغولة بمواجهة مانشستر سيتي".

بعد انتهاء الدوري سيستعد رجال زيدان لمواجهة صعبة ضد سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة لابد فيها لريال مدريد من تسجيل هدفين على الأقل في ملعب الاتحاد بعدما خسر ذهابا في إسبانيا بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

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