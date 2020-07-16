تشكيل أستون فيلا - المحمدي وتريزيجيه أساسيان أمام إيفرتون

يبدأ الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا عندما يحل ضيفا على إيفرتون في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه يشارك للمباراة الرابعة على التوالي أساسيا، كما سجل هدفي انتصار الفيلانز على كريستال بالاس في الجولة الماضية.

فيما يعود المحمدي للمشاركة في التشكيل الأساسي بعدما بدأ اللقاء السابق من على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:

حراسة المرمى: بيبي رينا

الدفاع: أحمد المحمدي – أرزي كونسا – تريون مينجز – مات تاجارت

الوسط: جون مكجين – دوجلاس لويز – هوريهاني

الهجوم: تريزيجيه – مابوانا ساماتا – جاك جريليش

Presented by @eToro, this is how Aston Villa line up to face Everton this evening! 👊#EVEAVL #AVFC pic.twitter.com/GFX1IZQzyu — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 16, 2020

ويحتل إيفرتون المركز الـ 11 برصيد 45 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 19 برصيد 30 نقطة ويسعى لإنعاش حظوظه بالبقاء بعد تعثر بورنموث أمس أمام مانشستر سيتي.

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