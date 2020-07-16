تشكيل أستون فيلا - المحمدي وتريزيجيه أساسيان أمام إيفرتون

الخميس، 16 يوليه 2020 - 18:14

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يبدأ الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا عندما يحل ضيفا على إيفرتون في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه يشارك للمباراة الرابعة على التوالي أساسيا، كما سجل هدفي انتصار الفيلانز على كريستال بالاس في الجولة الماضية.

فيما يعود المحمدي للمشاركة في التشكيل الأساسي بعدما بدأ اللقاء السابق من على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:

حراسة المرمى: بيبي رينا

الدفاع: أحمد المحمدي – أرزي كونسا – تريون مينجز – مات تاجارت

الوسط: جون مكجين – دوجلاس لويز – هوريهاني

الهجوم: تريزيجيه – مابوانا ساماتا – جاك جريليش

ويحتل إيفرتون المركز الـ 11 برصيد 45 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 19 برصيد 30 نقطة ويسعى لإنعاش حظوظه بالبقاء بعد تعثر بورنموث أمس أمام مانشستر سيتي.

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