روبرتسون: سنتعلم من درس السقوط أمام أرسنال

قلل أندي روبرتسون مدافع ليفربول من تأثير الهزيمة أمام أرسنال على فرحة اللاعبين باقتناص لقب الدوري الإنجليزي ورفع الكأس الأسبوع المقبل.

وانتصر أرسنال على ضيفه ليفربول بهدفين لهدف في ملعب الإمارات في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لقد حققنا نتيجة مخيبة للآمال أمام أرسنال".

وأضاف "هذه الأشياء تحدث في عالم كرة القدم، وسنتعلم من هذا الدرس".

في الدقيقة 20 أرسل روبرتسون عرضية زاحفة قابلها ساديو ماني بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لليفربول.

ذلك قبل أن يتسبب خطأ قاتلا من فيرجيل فان دايك في تشتيت الكرة لتصل إلى ألكسندر لاكازيت ويراوغ أليسون ويسدد في الشباك معلنا عن التعادل في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 42 أخطأ أليسون في تمرير الكرة لروبرتسون ليخطفها لاكازيت ويمررها لريس نيلسون الذي سدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لأرسنال.

وأتم روبرتسون "ستنتهي فترة الانتظار التي دامت 30 عاما في الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن يرفع لاعبو ليفربول كأس الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب أنفيلد هذا الموسم، ضد تشيلسي.

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهدرسفيلد تاون ونوتس كاونتي.

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