اللقب السادس خلال 235 يوما.. فلامنجو يتوج بـ كامبيوناتو كاريوكا

تُوج فلامنجو بلقب كامبيوناتو كاريوكا (بطولة ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية) بعد الفوز على غريمه التقليدي فلومينينسي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

البطولة تقام على مرحلتين ببطولتي، كأس جوانابارا الذي حققه فلامنجو، وكأس ريو الذي حققه فلومينينيسي على حساب فلامنجو الأسبوع الماضي بركلات الترجيح بعد تألق شقيق أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي.

والتقى الفريقين للمنافسة على لقب بطولة الولاية، وفاز فلامنجو ذهابا 2-1 وفي الإياب كرر الانتصار بنتيجة 1-0.

لقب هو السادس للبرتغالي جورج جيسوس بعدما حقق لقب الدوري البرازيلي والسوبر المحلي وكوبا ليبرتادوريس وريكوبا سود أمريكانا (السوبر القاري) وكأس جوانابارا خلال 235 يوما بين أول لقب (كوبا ليبرتادوريس أمام ريفر بليت) والأخير.

واقترن اسم البرتغالي مؤخرا بالعودة لقيادة بنفيكا فنيا بعد خسارة لقب الدوري البرتغالي لصالح بورتو، رغم تجديد تعاقده حتى 2021 في وقت سابق.

ويواصل جابريل باربوسا التألق على المستوى التهديفي إذ حقق لقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف بعدما حقق في وقت سابق جائزة هداف الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

ويمتلك فلامنجو الرقم القياسي للبطولة التي أقيمت لأول مرة منذ 1906، برصيد 36 لقبا مقابل 31 لـ فلومينينسي و24 لـ فاسكو دا جاما.

كما ضمن فلامنجو وفلومينينسي التأهل لكأس البرازيل 2021.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري البرازيلي في 11 أغسطس المقبل بعدما تأجلت بدايته منذ مايو الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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